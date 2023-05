La rivincita degli esclusi 

Ma Ranieri non dimentica nessuno e a tutti regala una chance. Come la coppia di centrali Goldaniga-Altare, scivolata nelle gerarchie dopo l'esplosione di Dossena e Obert. Complice la squalifica del primo, il tecnico ha rilanciato i centrali titolari di Liverani ai fianchi di Deiola, reinventato leader difensivo. E i due non hanno fatto rimpiangere i compagni, dando un contributo al tredicesimo clean sheet stagionale di Radunovic. Tra i ripescati c'è anche Kourfalidis, “il nipotino di Barella” (Ranieri dixit). L'ultima volta da titolare del greco a Brescia, poi, dopo un piccolo infortunio, tre ingressi a gara in corso e addirittura tre panchine di fila. Venerdì, complice l'infortunio di Nandez, mentre tutti si aspettavano l'ingresso di Lella, è toccato a lui. Impatto da incubo, con una serie di passaggi sbagliati. Ma ci hanno pensato gli “anziani” a tranquillizzarlo, suggerendogli di ricominciare con giocate facili facili. Kourfalidis è rientrato in partita e, a inizio ripresa, si è tolto anche la soddisfazione di realizzare la sua prima rete da professionista. Con un’emozione ben visibile al momento degli abbracci.

L'ultima chiamata con pronta risposta è arrivata proprio al “Curi”, quando dalla naftalina è saltato fuori quel Viola che, qualche settimana fa, Ranieri aveva definito il vero leader dello spogliatoio. E l'ex Benevento ha dimostrato di esserci non solo fuori dal campo. Dopo quasi cinque mesi vissuti ai margini, tra infortuni e scelte tecniche, Viola è subentrato a Marcosu negli ultimi 25' tenendo alti i ritmi, nonostante la gara fosse ormai abbondantemente in cassaforte.

Non di soli pezzi da novanta è fatta la risalita del Cagliari targato Claudio Ranieri. Che, fin dal suo arrivo, come fosse un mantra, ha ricordato che «se saliremo in Serie A, sarà grazie anche e soprattutto a quei giocatori che giocano meno». Quelle del tecnico non sono parole al vento, ma fatti. Perché proprio quelli che Ranieri mai chiamerà riserve o seconde linee hanno dato un contributo decisivo nelle ultime due uscite.

Il ritorno di Viola

Sempre presenti

Il riscatto

E per il rush finale Ranieri sembra aver recuperato anche Barreca. Per l'ex Toro è stato necessario un intervento shock, l'esclusione a sorpresa contro la Ternana, quando sembrava scontato il suo impiego al posto dello squalificato Azzi. Il tecnico, invece, lo ha tenuto in panchina per 45'. Abbastanza per far scattare la molla dell'orgoglio. E infatti Barreca è stato protagonista nella ripresa contro la squadra di Lucarelli. E anche a Perugia, quando è entrato nel finale, ha dato tutto, regalando a Lapadula l'assist per il 5-0.

