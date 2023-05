La rivincita contro il degrado, in via San Paolo, a Cagliari, è finalmente partita. Con un blitz, Polizia locale, Corpo forestale e Carabinieri verdi hanno sequestrato un deposito e un’officina, rimuovendo le carcasse d’auto abbandonate. Nei prossimi giorni la bonifica delle discariche lungo il marciapiede, passo indispensabile per il nuovo parco urbano.

