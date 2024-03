La Riviera del Corallo aspetta la Liberazione 

Pasqua bassa con la metà degli alberghi chiusi, quelli sulla costa. Non è certo una novità per Alghero dove gli hotel vista mare attendono la fine di aprile per rimettere in moto la macchina organizzativa delle vacanze. Aprire solo per pochi giorni per poi attraversare il deserto non è certo nei piani degli imprenditori turistici algheresi. «È dalla terza settimana di aprile che solitamente arriva il lavoro, con le comitive e i gruppi organizzati, – spiega Stefano Visconti, presidente provinciale di Federalberghi – le strutture ricettive sul mare non azzardano una apertura anticipata», aggiunge Visconti giustificando quei colleghi che hanno deciso di non aprire i battenti, lasciando i visitatori mordi e fuggi agli hotel cittadini che, insieme, garantiranno comunque qualche migliaio di posti letto. Senza contare le case-vacanza e i bed and breakfast. Il 31 marzo decollerà dall’aeroporto la stagione Summer, con diversi collegamenti internazionali che prenderanno il via proprio nel giorno di Pasqua, come i voli per Billund, Madrid e Budapest.

A seguire si aggiungeranno quattordici ulteriori rotte che connetteranno l’aeroporto con 12 paesi in Europa.

Il Comune di Alghero, intanto, è al lavoro per l’edizione 2024 della Setmana Santa a l’Alguer, un momento di grande fede popolare, ma anche un evento dal forte richiamo turistico, con migliaia di visitatori provenienti soprattutto dai vicini paesi.

