La Riviera alla fiera di Madrid con il marchio family 

Alghero alla Fitur di Madrid, ospite della Grimaldi Lines, si è promossa come capitale del turismo familiare, riscuotendo il forte interesse degli operatori del settore. Alla più importante rassegna del turismo europeo c’erano il sindaco con mezza giunta, quindi il presidente della Fondazione Alghero, i referenti dell’Ufficio politiche familiari, e l’assessore regionale al Turismo. Da anni Alghero si propone come un territorio sempre più attento, accogliente e sensibile alle esigenze dei nuclei familiari, di residenti e turisti. «Una città, pronta, matura - commenta Cacciotto - che sarà in grado di accogliere famiglie con bambini, soprattutto in quei periodi cosiddetti di spalla. Contiamo sulle sinergie, sulle relazioni con gli operatori per programmare un rapporto duraturo nel tempo». Da parte degli assessori c’è la convinzione che i presupposti per una ricaduta concreta ci siano tutti. «Abbiamo lavorato per anni per rendere la nostra città vivibile, innanzitutto per le nostre famiglie e ora siamo pronti per accogliere questo specifico segmento di turismo», dice l’assessora alle Politiche familiari, Maria Grazia Salaris.

Dal 2017 Alghero è parte attiva della rete nazionale “Family in Italia” distinguendosi nel mercato turistico nazionale e internazionale. Oggi guida più di 50 comuni sardi che hanno deciso di fare parte del Network Family. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA