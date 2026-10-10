«La rivalità c’è sempre Ma anche la goliardia resta una tradizione» 

Monica Ruggiu, dirigente scolastica del Dettori dal 2021, la prende da lontano. «Beh, su una cosa spero che nessuno abbia da obiettare: è il primo liceo classico della Sardegna», dice con evidente orgoglio. E la storia le dà ragione. Fondato nel 1852, come Real Collegio Santa Teresa e trasformato in Regio liceo ginnasio nel 1859 con la legge Casati, la sede storica era alla Marina. Sono gli anni del Regno di Sardegna, poco dopo i primi moti carbonari, con il capoluogo isolano che oltre ai quartieri storici era deserto. Bisogna arrivare al 1889 per sentir parlare di secondo regio ginnasio di Cagliari, e andare avanti sino al 1895/‘96 per l’intitolazione a Giovanni Siotto Pintor. La rivalità? «Non ne avevo grande cognizione avendo frequentato il classico di Lanusei. Ma da quando ho iniziato a lavorarci ho capito quanto il Dettori sia importante per la città. Avverto un fortissimo senso di appartenenza tra i ragazzi, spesso sono figli o nipoti di ex dettorini, forse la tradizione ha portato a casa anche aspetti più goliardici», osserva. «Sicuramente è innegabile la fierezza degli ex studenti nel ricordare di aver studiato al Dettori, di essersi diplomati nella scuola che ha avuto tanti allievi illustri, come Gramsci, e che ancora oggi accoglie tanti figli di professionisti e non. Perché dettorini non si nasce, si diventa».

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