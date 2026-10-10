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Il racconto.
11 ottobre 2026 alle 00:41

«La rivalità c’è sempre Ma anche la goliardia resta una tradizione» 

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Monica Ruggiu, dirigente scolastica del Dettori dal 2021, la prende da lontano. «Beh, su una cosa spero che nessuno abbia da obiettare: è il primo liceo classico della Sardegna», dice con evidente orgoglio. E la storia le dà ragione. Fondato nel 1852, come Real Collegio Santa Teresa e trasformato in Regio liceo ginnasio nel 1859 con la legge Casati, la sede storica era alla Marina. Sono gli anni del Regno di Sardegna, poco dopo i primi moti carbonari, con il capoluogo isolano che oltre ai quartieri storici era deserto. Bisogna arrivare al 1889 per sentir parlare di secondo regio ginnasio di Cagliari, e andare avanti sino al 1895/‘96 per l’intitolazione a Giovanni Siotto Pintor. La rivalità? «Non ne avevo grande cognizione avendo frequentato il classico di Lanusei. Ma da quando ho iniziato a lavorarci ho capito quanto il Dettori sia importante per la città. Avverto un fortissimo senso di appartenenza tra i ragazzi, spesso sono figli o nipoti di ex dettorini, forse la tradizione ha portato a casa anche aspetti più goliardici», osserva. «Sicuramente è innegabile la fierezza degli ex studenti nel ricordare di aver studiato al Dettori, di essersi diplomati nella scuola che ha avuto tanti allievi illustri, come Gramsci, e che ancora oggi accoglie tanti figli di professionisti e non. Perché dettorini non si nasce, si diventa».

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