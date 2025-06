La rissa tra vicini di casa finisce nella caserma di Mogoro 

Il silenzio della notte di giovedì è stato squarciato prima dalla musica, poi dalle grida e infine dalle sirene delle pattuglie dei carabinieri. I carabinieri della compagnia di Mogoro sono infatti intervenuti per bloccare una rissa scoppiata tra vicini di casa, in una zona a ridosso del centro di Uras, a due passi dalla biblioteca. E che alla fine si è conclusa anche con il fermo di due dei protagonisti, feriti durante la rissa.

La lite, pare scoppiata per la musica che si alzava troppo da una delle due case, è scoppiata in via Vittorio Emanuele tra due famiglie che abitano a pochi passi l’una dall’altra. Parole dai toni sempre più accesi sino a quando si è passati allo scontro fisico e sembra anche che poi sarebbero spuntati coltelli e bastoni.

E sono state proprio le urla a creare l’allarme tra i residenti di quel rione che hanno poi avvertito le forze dell’ordine. Nel giro di pochi minuti quindi in via Vittorio Emanuele è arrivata una pattuglia di carabinieri che, dopo aver raffreddato gli animi dei protagonisti, hanno proceduto al fermo di due uomini rimasti feriti nella rissa che quindi sono stati accompagnati alla caserma di Mogoro.

