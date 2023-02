La rissa finisce con tre arresti 

Era stato arrestato per aver aggredito diverse persone a Cagliari, Quartu e Sassari. Ieri il 19enne algerino Mohammed Nasri è finito nuovamente in manette in seguito a una rissa nella stazione ferroviaria di Iglesias. Una scazzottata che ha visto coinvolti anche Alessio Cardia (24 anni) e Mirko Lauria (19 anni), entrambi residenti nella città mineraria.

La rissa

Il giovane nordafricano, che era stato ribattezzato “lo schiaffeggiatore seriale” è tornato nuovamente nel carcere di Uta. Nel pomeriggio di martedì una telefonata al 112 segnalava una rissa nella zona della stazione in via Garibaldi. Stando a quanto accertato di carabinieri ad avere la peggio è stato il ragazzo algerino. Ha riportato ferite e contusioni ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale. Una volta al Cto ha colpito al petto e ferito alla mano un carabiniere. Ha cercato di fuggire, ma è stato inseguito e bloccato. Dopo le cure è stato trasferito nella camera di sicurezza della caserma di via Cattaneo. I militari hanno arrestato anche i due iglesienti coinvolti nella rissa. Le indagini però continuano. I militari stanno lavorando per capire cosa sia accaduto. Il giovane algerino negli ultimi mesi è stato protagonista di numerosi episodio di violenza a Cagliari, Sassari e Quartu. Il 14 febbraio era stata arrestato sempre a Iglesias, in via Gennargentu, per resistenza a pubblico ufficio.

In Tribunale

Ieri mattina i tre sono comparsi davanti ai giudici del Tribunale di Cagliari per la direttissima. L’avvocato di Nasri Mohammed ha chiesto i termini a difesa, l’arresto è stato convalidato e il giovane da ieri mattina è nuovamente rinchiuso nel carcere di Uta. Anche i legali di Mirko Lauria e Alessio Cardia hanno chiesto i termini a difesa. I due sono stati rimessi in libertà in attesa del processo. (a. c.)