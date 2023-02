La rissa finisce a coltellate 

Le lame tornano a insanguinare la movida. Un giovane di Talana è stato accoltellato nella notte tra sabato e ieri vicino a un locale di Santa Maria Navarrese. Medicato sul posto, il ragazzo è stato trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Il personale medico gli ha assegnato alcuni giorni di prognosi. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei coordinati dalla Procura.

Violenza

Tanti ragazzi avevano scelto di trascorrere la serata a Santa Maria Navarrese. La febbre del sabato sera ha contagiato adolescenti e ragazzi più grandi che si sono dati appuntamento in pista. A tarda notte, nella strada vicino al locale, gli animi si sono accesi e a un certo punto, durante la lite, è spuntato un coltello. L’arma è affondata nel gluteo di un ragazzo di Talana. Una ferita lieve che ha comunque richiesto l’intervento del personale sanitario in servizio al 118. Mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lanusei, il giovane è stato caricato sull’ambulanza e trasportato in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. In virtù del limitato numero di giorni di prognosi prescritti, il reato è procedibile soltanto a querela. Tuttavia sul fatto il personale dell’Arma ha avviato attività investigative per risalire ai responsabili dell’accoltellamento.

Il precedente

Tra il 21 e il 22 gennaio scorsi, sempre nei pressi del locale della frazione di Baunei, è accaduto un fatto analogo. Nella circostanza era stato ferito un ragazzo di Triei. A impugnare il coltello, secondo le indagini curate dai carabinieri, era stato un giovane di Arzana. Anche in quell’occasione il ferito era stato trasportato per accertamenti al Pronto soccorso.