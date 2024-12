La risposta del Napoli 

Udinese 1

Napoli 3

Udinese (4-3-1-2) : Sava, Giannetti (37’ st Abankwah), Bijol, Kristensen, Ehizibue (25’ st Kamara), Lovric (33’ st Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp (37’ st Iker Bravo), Zemura (37’ st Modesto), Thauvin, Lucca. Allenatore Runjaic.

Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka (44’ st Gilmour), McTominay, Politano (40’ st Ngonge), Lukaku (34’ st Simeone), Neres (40’ st Raspadori). Allenatore Conte.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : nel pt 21’ Thauvin; nel st 5’ Lukaku, 32’ (a) Giannetti, 35’ Anguissa.

Note : ammoniti Politano e Atta.

Udine. Il Napoli risponde alla decima vittoria di fila dell’Atalanta e resta in scia della capolista passando di forza a Udine (3-1) dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. Decisive le fasce: Neres e Politano hanno dato il tormento ai bianconeri risultando decisivi anche per aprire gli spazi a un Lukaku, che ha trovato il pareggio all’inizio ripresa con una rete di forza.

Runjaic torna alla difesa a tre e inserisce Ekkelenkamp a centrocampo per assistere Thauvin e Lucca. Sanchez, infortunato da agosto, è per la prima volta in panchina nella sua seconda vita a Udine, 13 anni dopo l’addio in direzione Barcellona. Conte propone Neres per l’infortunato Kvara e dà fiducia ai titolarissimi. Nei primi 10’ tiene palla solo il Napoli che con Neres al 9’ confeziona una palla gol: il brasiliano spreca da pochi passi. L’Udinese all’11’ si rende pericolosa con Ekkelenkamp che non trova il tempo dell’impatto nell’area piccola. Dopo 2’ gli ospiti perdono palla al limite, ma Thauvin spara alle stelle, e al 21’ passano: Zemura crossa e Lobotka con un movimento scomposto devia con il braccio. Rigore che Thauvin si fa parare da Meret, ma il francese insacca sulla corta respinta. La reazione degli azzurri passa dalle accelerate di Neres che al 29’ si beve Kristensen e crossa: la deviazione di Bijol viene respinta da una parata d’istinto di Sava. I friulani perdono Lovric per infortunio. Al 36’ Anguissa dal dischetto colpisce in mischia ma Sava sventa.

Il pari del Napoli arriva a inizio ripresa: al 5’ Lukaku resiste a Bijol e trafigge Sava. L’Udinese sbanda, Neres impazza sulla sinistra e si inventa la rete del vantaggio: al 32’ semina la difesa, calcia e sfrutta la deviazione involontaria di Giannetti per il 2-1. L’Udinese naufraga: al 35’ Anguissa si invola in area e batte Sava.

