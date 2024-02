La risonanza? Torni a maggio del 2025 

Quattrocentosessanta giorni di attesa – cioè un anno e tre mesi – per poter fare un esame richiesto dal medico curante con una certa urgenza. Protagonista dell’ennesimo caso di sanità negata, Antonio Zoncheddu, 68enne di Selargius, che pochi giorni fa si è rivolto al Cup regionale per prenotare una risonanza all’addome. «La prima data utile è il 15 maggio del 2025 al Brotzu», racconta indignato il pensionato, «è vergognoso, si parla tanto di prevenzione e poi rischiamo di morire aspettando di poter fare le visite specialistiche».

Il racconto

Un accertamento che, nel caso del pensionato selargino, è stato richiesto dall’urologo dal quale viene seguito da anni. «Dalle ultime analisi alla prostata sono risultati dei valori molto alti, quindi mi ha prescritto questa visita da fare il prima possibile in modo da capire che problema ho e come poter intervenire tempestivamente con le cure necessarie», spiega l’uomo. Pochi giorni fa Zoncheddu ha preso in mano il telefono per prenotare la risonanza. «Appena mi è stata comunicata la prima data disponibile ho pensato che l’impiegato si riferisse 15 maggio di quest’anno, tant’è che ho richiesto più volte per poi avere l’amara conferma che si parlava del 2025. Prima a quanto pare non era possibile, e come se niente fosse mi hanno fissato la visita fra quindici mesi. Di fatto dovrei aspettare oltre un anno per capire che cos’ho», evidenzia l’uomo che si è già attivato per fare la risonanza in un centro sanitario privato fra tre mesi. «Io posso farlo perché qualche soldo da parte ce l’ho, e chi magari è disoccupato e non può permetterselo cosa deve fare?».

Ex infermiere

Antonio Zoncheddu ha oltre quarant’anni di lavoro come infermiere alle spalle - gli ultimi nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Microcitemico - sino al traguardo della pensione cinque anni fa. «Prima queste cose non succedevano», osserva, «poteva capitare qualche giorno di attesa, al massimo alcune settimane, ma non oltre un anno come in questo caso. E non sono l’unico: esistono tante situazioni - anche gravi - con pazienti che purtroppo fanno in tempo a morire prima di poter fare quegli accertamenti medici necessari per poter capire diagnosi e cure da fare. È scandaloso, e le cose sembrano andare sempre peggio nella sanità pubblica».

Attese infinite diventate quasi una routine. «E il tribunale del malato dove sta?», si chiede Zoncheddu. «Con tutti questi problemi a chi mi dovrei rivolgere, io e tutti quelli che si scontrano quotidianamente con questi disagi nella sanità? Il diritto alla salute dovrebbe essere garantito a tutti, invece potersi curare di fatto sta diventando un lusso».

