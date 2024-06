La risonanza? A settembre del 2025 

«Stefano ha bisogno di essere sottoposto a un intervento chirurgico urgente, manca solo la risonanza magnetica, deve essere eseguita a breve distanza dagli altri esami ma purtroppo i tempi di attesa sono troppo lunghi: addirittura l’esame è stato fissato per settembre 2025». La richiesta di aiuto arriva da Stefano Collu, quarantaquattrenne con sindrome di Down, che deve affrontare l’intervento chirurgico per un fibroma perianale, e da Arianna, la sorella quarantottenne con cui convive.

L’iter

Collu, dopo che è stata fatta la diagnosi e sono stati stabiliti i tempi e i modi per l’intervento insieme agli specialisti, ha regolarmente intrapreso il percorso prescritto dai medici. La procedura è la solita: una serie di analisi ed esami, effettuati tutti in un breve intervallo di tempo, per poi essere subito dopo sottoposto all’operazione chirurgica. Tutto sembrava andare per il verso giusto, fino all’ultima analisi: una semplice risonanza magnetica.

I tempi

«Le visite e gli esami preparatori sono iniziati lo scorso marzo, dopo la colonscopia, effettuata con successo, rimaneva solo da eseguire la risonanza, richiesta dal medico con un’impegnativa d’urgenza - racconta la sorella - è necessario non far trascorrere troppo tempo tra un esame e l’altro, altrimenti sii rischia di dover ripetere tutto». I tempi dovevano rientrare nelle settantadue ore. «Scaduta questa impegnativa, è stata rinnovata con una nuova richiesta con tempo limite di dieci giorni. Tutto inutile, durante la prenotazione, la prima data disponibile è risultata nel mese di settembre 2025, cioè con oltre un anno di attesa. Certamente tempi troppo lunghi, soprattutto perché gli esami effettuati in precedenza sarebbero risultati inutili».

La disperazione

La condizione dell’uomo richiede inoltre attenzioni particolari: per svolgere questi esami è necessario praticare la sedazione. «Abbiamo cercato di trovare la disponibilità anche in altre zone della Sardegna, ma non abbiamo risolto, i tempi sono sempre troppo lunghi. Non possiamo nemmeno rivolgerci nelle strutture delle altre Regioni, la condizione di mio fratello è tale che non gli permette di affrontare viaggi in aereo o in nave, o anche lunghi percorsi in auto, perché in ogni caso andrebbe sedato. Perciò chiediamo aiuto a chi può fare qualcosa affinché possa completare gli esami per sottoporsi all’intervento».

