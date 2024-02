«La risonanza? A dicembre» 

La risonanza magnetica? Il primo appuntamento disponibile è per il 9 dicembre. Paolo Cortis, quarantacinquenne di Villanovafranca, ha una diagnosi di sclerosi multipla per la quale deve sottoporsi a controlli costanti. Nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con i tanti disagi del sistema sanitario. Dati alla mano - pubblicati sui canali ufficiali delle Asl - le attese possono dilungarsi anche oltre i 12 mesi. Per Cortis, l’attesa sarebbe dovuta durare fino a dicembre. Poi, grazie a un canale preferenziale nella struttura dove è in cura per la sua patologia, i tempi si sono ridotti: esame a luglio. Ma è sempre tanto.

«Questa patologia fortunatamente mi consente di svolgere una vita normale, tra lavoro e molte passioni, ma devo sempre sottopormi a dei controlli – racconta Cortis –. Da due anni non eseguo questo esame ed è arrivato il momento di farlo, come mi ha detto il mio specialista. Solitamente è un esame che si deve ripetere una volta all’anno e l’esito di ogni risonanza magnetica viene confrontata con quelle eseguite negli anni precedenti per capire se ci sono evoluzioni particolari nella patologia». Per questo i tempi sono importanti. «Da normale cittadino mi sono rivolto così al sistema di prenotazione del Cup con la speranza di trovare date vicine. Ho provato a prenotare qualche giorno fa ma la prima data utile era il 9 dicembre. Troppo lontano, questa volta devo farla con urgenza e non è possibile attendere per così tanto tempo».

Essendo in cura in un centro specialistico, Cortis ha avuto la possibilità di effettuare la prenotazione direttamente all’ospedale, e la prima data utile è risultata il 17 luglio: «Ho subito accettato, nonostante sia comunque tardi, ma è comunque meglio di nulla perché la lista d’attesa va dagli 8 ai 12 mesi, sempre».

Paolo, che nella vita ha imparato a lottare e a superare le difficoltà, e nel suo paese è conosciuto per la sua tenacia nell’arrivare a risultati inizialmente inaspettati. «La sanità, in Sardegna, è una questione da affrontare seriamente e riguarda tutti. Ci sono tanti problemi, tra i quali la carenza di medici che mi auguro un giorno possa essere risolta, magari eliminando il numero chiuso dalle facoltà», conclude.

