La risoluzione della Ue: «Subito corridoi umanitari nella Striscia»  

Bruxelles. Accordo tra i 27 sul capitolo delle conclusioni riguardante il conflitto in Medio Oriente: a prevalere alla fine è la terminologia «corridoi umanitari e pause per esigenze umanitarie» per consentire l’accesso di aiuti per i palestinesi di Gaza. «L’Ue è pronta a contribuire alla rivitalizzazione del processo politico sulla base della soluzione a “due Stati” e accoglie le iniziative diplomatiche e supporta l’istituzione di una conferenza internazionale di pace da tenersi presto». È quanto prevede il testo delle conclusioni del vertice Ue sul conflitto tra Israele e Hamas. A chiedere una conferenza di pace era stato il premier spagnolo Pedro Sanchez prima di arrivare al summit.

La tensione era esplosa ieri a tarda sera, quando sul tavolo dei leader Ue è tornata la richiesta di un immediato cessate il fuoco invocato dal premier spagnolo Pedro Sanchez e osteggiato invece da chi, come Berlino e Roma, pensa sia un regalo ai terroristi. La mediazione, data in dirittura d’arrivo dopo lunghe ore di trattative tra gli sherpa, ha rischiato così di naufragare. E di minare la credibilità del continente, in affanno anche nell’attestare che l’Ue non usa “doppi standard” sul rispetto dei “valori” e delle “regole” del diritto internazionale. Nel confermarsi al fianco di Israele, i Ventisette si proclamano comunque impegnati a lavorare per sconfiggere Hamas, scongiurare l’escalation e aprire la strada a una soluzione a due Stati. Per farlo, è stato il suggerimento della premier Giorgia Meloni, servirà allora dare «concretezza alla questione palestinese» e «maggiore peso all’Anp».