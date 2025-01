La riscossa del Gennargentu 

«Il Gennargentu dev’essere la nostra riscossa, ma anche un’opportunità per incentivare alla destagionalizzazione»: lo dichiarano con convinzione i sindaci di Fonni, Daniela Falconi, e Desulo, Gian Cristian Melis, che auspicano in un 2025 di svolta per l’impianto di risalita del Bruncu Spina e il rifugio montano di Sa Crista, da tempo al palo.E, partendo dalla seggiovia fonnese, si registrerebbero degli attesi passi in avanti, che alimentano la speranza di una prossima apertura: «Negli ultimi giorni del 2024 - annuncia la sindaca Falconi - è stato finalmente raggiunto un accordo con l’impresa che dovrà portare l’impianto a collaudo».Per questo Falconi attende con fiducia la sigla dell’atto, guardando al lavoro finora svolto: «Si tratta di un passaggio arrivato in seguito a diversi sopralluoghi da parte dei tecnici nell’estate 2024, che hanno verificato lo stato degli impianti, costruendo insieme agli uffici comunali un preciso cronoprogramma».

Piano d’azione

Emerge un piano d’azione più ampio che guarda ai prossimi mesi, anche grazie ad 1 milione e 500 mila euro di fondi, recentemente ottenuti dalla Ras: «Prima di avviare le operazioni di collaudo, che confidiamo possano svolgersi in primavera - aggiunge Falconi - sbloccheremo le risorse per concludere i lavori del rifugio e del centro servizi, grazie ai fondi di progettazione territoriale».Ma la vera sfida resta quella di lavorare alla gestione dell’infrastruttura: «Siamo al lavoro - garantisce Falconi - non solo per il reperimento di ulteriori risorse, ma anche per le forme migliori che garantiscano due benefici: la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento di un sistema territoriale che veda la montagna protagonista, da Fonni a Desulo, dal Mandrolisai alla Barbagia».

Desulo

Sul fronte parallelo, Desulo, reduce dal successo degli eventi in montagna, punta sul turismo ecosostenibile non fermandosi al recupero del rifugio di Sa Crista: «Solamente un anno fa - ricorda il primo cittadino Melis - lanciavamo l’auspicio affinché potessimo bonificare dai rifiuti l’intero rifugio da oltre dieci anni oggetto di vandalismo. È importante che le istituzioni regionali ci sostengano in questo percorso. Occorrono almeno 50.000 euro per le sole bonifiche, nel frattempo stiamo già lavorando per il rilancio dell’area e far sì che ci siano le condizioni per un bando di gestione agevolato».

Ma Melis di fermarsi non ne vuole di certo sapere: «A breve avvieremo uno studio di fattibilità per i versanti di S’Arena e Pala Manna, dove intendiamo realizzare dei campi da scii amovibili a impatto zero. Recuperando poi il campo base di Su Filariu».

