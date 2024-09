La riscoperta delle tradizioni con la festa di Sa Binnenna 

Manca poco per la Festa de Sa Binnenna, il più importante evento non religioso di Monserrato, giunto alla ventinovesima edizione. Si terrà il 27, 28 e 29 settembre e quest'anno rientra nell'ambito degli eventi del Settembre monserratino. È organizzata dalla Pro Loco col contributo del Comune. Previste conferenze a tema, degustazioni, musica e la sfilata folk. Il programma completo sarà svelato all'inizio della prossima settimana.

«Da ventinove anni, la Pro Loco è custode della tradizione, infondendo nella festa della vendemmia una passione che trasforma ogni edizione in un evento indimenticabile», dice Francesca Distinto, presidente dell'associazione. «Come artigiani della memoria, cerchiamo di intrecciare passato e presente con dedizione per ogni dettaglio. Quest’anno saranno tre le giornate dedicate all’arte vitivinicola che caratterizza Monserrato: conferenze, degustazioni dei vini, dimostrazioni pratiche per i più piccoli e la tradizionale sfilata a tema.

La collaborazione con le associazioni del territorio e con l’amministrazione comunale, renderà gli eventi in programma, una fusione di sinergie, al fine di onorare le usanze vitivinicole». La festa vanta anche il riconoscimento di “Sagra di qualità” conferitole dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Ventinove anni fa la Pro Loco, in particolare il presidente di allora Mario Sini, ideò la festa per ricordare la tradizione vitivinicola della città che affonda le sue radici all'inizio dell'XI secolo, quando l'allora Pauli divenne uno dei centri agricoli più fiorenti del Campidano nel campo della vitivinicoltura. (st. la.)

RIPRODUZIONE RISERVATA