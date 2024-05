La risalita di Netanyahu 

Tel Aviv. A sorpresa Benyamin Netanyahu torna a essere il premier preferito dagli israeliani. Non accadeva da un anno, dai tempi delle proteste contro la riforma giudiziaria. A farne le spese - secondo un sondaggio di Canale 12 - è Benny Gantz, che prima era in testa a ogni indagine. A restituire il sorriso al premier è un campione di israeliani che nel 36% lo hanno scelto contro un 30% per Gantz. Ma Netanyahu batterebbe anche gli altri possibili candidati, come il capo dell’opposizione Yair Lapid (37% a 30%) o il nazionalista Lieberman (36% a 19%), all’opposizione dell'attuale maggioranza di destra. Analisti e commentatori segnalano che il dato sembra indicare un cambio nell'andamento sfavorevole al premier nella percezione di Israele. Questo, a scapito della manifestazioni che quasi ogni giorno percorrono il Paese in aperta opposizione a Netanyahu, alla sua condotta nella guerra a Gaza e al tema del rilascio degli ostaggi. Intanto, l’esercito israeliano ha esteso il controllo a Rafah, nel sud della Striscia.

