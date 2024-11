La riqualificazione della chiesa di San Lussorio parte dal sagrato 

La valorizzazione della storica chiesa di San Lussorio prosegue con la rinascita del sagrato. Un primo progetto c’è già, anche le risorse nel bilancio comunale - 220mila euro - tutto approvato dalla Giunta di Selargius pochi giorni fa. «Continuiamo il percorso di riqualificazione dei beni storici della nostra città», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «Una priorità per questa amministrazione, in continuità con chi mi ha preceduto in questo settore durante la scorsa consiliatura. Consapevoli che la riqualificazione del patrimonio culturale ha ricadute sul turismo e lo sviluppo del territorio».

La chiesetta, oltre a essere una delle più storiche in città, è il fulcro dei festeggiamenti organizzati ogni anno dal Gremio di San Lussorio in onore del santo martire. L’intervento finanziato dal Comune - dopo il restauro conservativo della chiesa e dell’arcata principale - ora si concentra nel sagrato. Obiettivo principale “il miglioramento dell’aspetto estetico, al fine di creare un ambiente accogliente e invitante per i fedeli e i visitatori, ottenendo spazi all'aperto che possano essere utilizzati per eventi comunitari, incontri o attività religiose, favorendo un ambiente che promuova l’inclusione di tutte le persone”, si legge nella relazione del progetto. (f. l.)

