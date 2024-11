La ripresa sorride alla Torres 

Sassari. «I ragazzi hanno dimostrato grande carattere e non è la prima volta che vinciamo dopo aver subito gol». Il tecnico Alfonso Greco ha evidenziato una delle armi migliori della Torres: la capacità di reagire ai gol presi. Sempre nella ripresa. E questo dice molto anche sulle capacità di dare una svolta dopo l’intervallo, spesso coi cambi. «Chi è subentrato ha fatto la differenza, perché abbiamo una rosa che ci consente di fare diverse scelte sempre di qualità», ha spiegato l’allenatore rossoblù. Dopo la rimonta che si è fatta imporre dal Pescara (dal 2-0 al 2-2), la squadra sassarese in ben cinque partite ha saputo recuperare o comunque tornare in vantaggio e poi vincere.

Rimonte e reazioni

Al “Vanni Sanna” la rete nella ripresa di Fischnaller ha impedito la sconfitta col Pineto. Col Gubbio la Torres era stata raggiunta, però Mercadante ha segnato il definitivo 2-1. Proprio come accaduto mercoledì sera contro il Perugia: vantaggio, pareggio ospite e rete della vittoria, sempre di Fischnaller per la sua prima doppietta stagionale.«Andrebbe clonato», ha detto Greco del suo attaccante. Le rimonte più clamorose sono però quelle in trasferta: 3-2 contro Pontedera e Legnago Salus in due partite in cui i rossoblù sono andati sotto due volte, sono riemersi e poi hanno vinto, curiosamente con due doppiette rispettivamente di Diakite e Guiebre.

Autogol

Unico neo la gara contro la Ternana, nella quale i sassaresi sono stati raggiunti, peraltro su autorete, e non sono riusciti a riportarsi in vantaggio per ottenere una vittoria che avrebbero meritato. A proposito, Pescara capolista ma anche fortunata: ha beneficiato di ben tre autogol, uno sul campo della Ternana per il momentaneo 1-0, uno con la Pianese per la vittoria al 93’ e uno al primo minuto sul campo della Lucchese. Insomma, dai 2 ai 4 punti sono stati regalati dalla dea bendata, che invece ne ha tolti 2 alla Torres contro la Ternana.

Di nuovo in casa

Non c’è tempo per godersi la vittoria, perché il calendario propone già domani un’altra partita casalinga, contro la Pianese, con inizio alle 15. Ha ripreso ad allenarsi anche l’attaccante Scotto, che potrebbe anche trovare spazio nella ripresa. Sarà un’altra gara che renderà necessario il turnover per avere energie fresche in campo. Mantenendo comunque alta la qualità come ha sottolineato l’allenatore rossoblù.

