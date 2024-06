«La ripresa si vede ma il Pnrr è utile per colmare i gap» 

I dati economici descrivono una Sardegna in ripresa, un andamento del Pil con il segno più dal 2022. E i numeri del lavoro del 2023 confermano il trend positivo, anche se bisogna analizzare a fondo i dati e le tendenze per comprendere cosa è accaduto e sta accadendo sul mondo economico dell’Isola. E come ogni anno il Rapporto Crenos, che sarà presentato oggi, servirà proprio per fare luce su queste tendenze e dare strumenti ai decisori politici.

«Nel 2022 si è registrato un cambiamento di segno nell’andamento economico che viene confermato dai dati più recenti del mercato del lavoro», spiega la direttrice del Centro di ricerche economiche nord sud, Anna Maria Pinna. Un effetto dovuto anche «in gran parte alla spinta propulsiva degli investimenti pubblici che hanno interessato l’economia isolana così come quella dell’intero Paese», grazie ad esempio alle misure sul Superbonus.

I settori

La ripresa della domanda ha certamente inciso anche su alcuni comparti specifici come ad esempio l’agricoltura o il turismo. «Su questo settore, con il nuovo rapporto, abbiamo cercato di realizzare un’analisi con una veste rinnovata – osserva ancora la professoressa Pinna – allargando la base dati analizzata per offrire una descrizione più attuale e circostanziata su diverse dinamiche che influenzano il settore». In particolare, nell’industria delle vacanze preoccupano ancora i dati sul sommerso ma anche la carenza di collegamenti, non solo esterni, ma anche interni, che invece sono fondamentali per aiutare e stimolare il turismo nell’Isola.

Il futuro

Un po’ quello che accadrà anche nel settore delle costruzioni, dove sta venendo meno lo strumento del Superbonus che ha assicurato linfa negli ultimi due anni. «Adesso però c’è il Pnrr – osserva Anna Maria Pinna – e nonostante i ritardi, in prospettiva futura la grande sfida è proprio quella di indirizzare la macchina regionale per recuperare in particolare i ritardi dell’economia sarda», anche se questo discorso vale in maniera più estesa sull’intero territorio nazionale. I ritardi, sul fronte Pnrr, sono evidenti qualsiasi sia la dimensione di spesa analizzata, e più importanti che nel resto del Paese, e riguardano comparti cruciali per il recupero delle debolezze strutturali. «Ad esempio la connettività: su questo fronte si registrano profonde diseguaglianze sui territori», spiega la direttrice del Crenos. Quindi è necessario scegliere gli interventi più utili e urgenti per compensare questi gap. Per esempio, continuando l’investimento anche in capitale umano sul fronte della salute, fondamentale per formare nuovi medici che possano in qualche modo essere utili per migliorare la situazione della sanità sarda.

Velocità

Il punto nodale, dunque, è legato ai cambiamenti che oggi sono, in un’economia globale, molto veloci, soprattutto sul fronte dell’avanzamento tecnologico. «Bisogna tenere conto di questo contesto. I progetti legati all’Einstein Telescope saranno molto importanti per l’Isola e aiuteranno nella creazione di nuovo capitale umano, con una ricaduta positiva sull’intero territorio», conclude Anna Maria Pinna. Le risorse per i cambiamenti ci sono, si tratta di indirizzare i decisori politici sulle scelte necessarie per spenderle e assicurare all’Isola un futuro migliore.

RIPRODUZIONE RISERVATA