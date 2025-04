La ripartenza di Chirurgia senologica 

Ieri, nelle sale del blocco operatorio del San Francesco di Nuoro, ha avuto luogo la tanto attesa ripresa delle sedute operatorie di senologia. L’intervento è stato realizzato dall’equipe diretta dalla dottoressa Rita Nonnis, che ha lavorato a stretto contatto con chirurghi plastici e ricostruttivi e anestesisti, in un’operazione che segna l’inizio di un percorso di cura e supporto per le donne del Nuorese.

La ripresa rappresenta un momento cruciale nella realizzazione del progetto, sostenuto dall’assessorato alla Sanità, volto a riattivare la struttura semplice dipartimentale di Chirurgia senologica. Nonnis, con oltre 40 anni di esperienza a Sassari, è stata chiamata a dirigere questa nuova fase. «Con il nuovo gruppo di lavoro - commenta Nonnis - stiamo già preparando con entusiasmo un progetto che possa offrire un servizio tempestivo e di qualità alle donne del territorio». Primo passo di un lungo percorso come sottolinea il dg dell’Asl di Nuoro, Paolo Cannas: «È un giorno importante per la sanità nuorese, si riapre un percorso che ci vedrà, spero in tempi brevi, riaprire una Breast Unit capace di offrire alle donne un modello di assistenza focalizzato nella diagnosi, cura e riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma mammario».

