La ripartenza della Torres 

Torres 2

Rimini 0

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Dametto, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan (34’ st Casini), Guiebre (1’ st Liviero ); Mastinu (28’ st Masala); Fischnaller (17’ st Zamparo), Diakite (17’ st Scotto). In panchina Petriccione, Petricciuolo, Liviero, Fois, Zambataro, Fabriani, Varela. Allenatore Greco.

Rimini (3-5-2) : Vitali; Megelaitis, Gorelli (1’ st De Viti), Lepri; Cinquegrano, Conti, Langella, Piccoli (32’ st Malagrida), Falbo (13’ st Semeraro); Gagliano (9’ st Cioffi), Ubaldi (9’ st Parigi). A disposizione: Ferretti, Fiorini, Leonardi, Lombardi, Garetto. Allenatore Buscè.

Arbitro : Vogliaccio di Bari.

Reti : secondo tempo 5’ Megelaitis (a), 7’ Diakite.

Note : espulso Pinna dalla panchina. Ammoniti Dametto, Guiebre, Gorelli. Recupero 6’ st. Spettatori 2.970 (91 ospiti ).

Sassari. Bruttarella e contratta nel primo tempo, spumeggiante nella ripresa. La Torres risorge dopo l’intervallo e batte 2-0 il Rimini, che a dirla tutta nella frazione iniziale aveva giocato decisamente meglio degli spenti rossoblù. Effetti della tensione dovuta a un momento delicatissimo, dopo le quattro giornate senza vittorie e con un solo pareggio.

Nonostante di fronte ci fosse un’avversaria che pensava più all’andata della finale di Coppa Italia di martedì col Giana Erminio che al campionato, come si è capito da qualche titolare rimasto inizialmente in panchina.

La cronaca

Nessun tiro in porta ma tanti passaggi sbagliati in 45’ da parte rossoblù, mentre il Rimini costruisce almeno due occasioni: al 5’ Mercadante contrasta Conti in area, al 34’ Gagliano da posizione defilata prende l’esterno rete.

Il secondo tempo si apre con Brentan che da sinistra mette in mezzo per Mastinu: incornata fuori misura. Al 50’ fuga a destra di Zecca (gli ospiti chiamano il fuorigioco) che dal fondo la mette sottorete dove il difensore Megelaitis per anticipare Fischnaller fa autogol. Passano cento secondi e Mastinu verticalizza per Diakite che fa secco il portiere in uscita. Il Rimini è pericoloso solo all’83’: tiro-cross di Semeraro sulla traversa, riprende Parigi ma la conclusione è sul palo sinistro.

RIPRODUZIONE RISERVATA