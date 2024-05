La ripartenza della Tharros 

Oristano. Nemmeno due settimane dall’amaro spareggio contro il Carbonia che l’ha condannata alla retrocessione e la Tharros riparte. La società biancorossa, con in testa il patron Tonio Mura, sta mettendo le basi in vista del torneo di Promozione, del quale vuole essere protagonista. «Stiamo già lavorando», esordisce il presidente, «e abbiamo riconfermato l’allenatore Antonio Lai, che potrà scegliere i giocatori secondo le caratteristiche che fanno al caso nostro assieme al nuovo direttore sportivo Ignazio Cambosu. Abbiamo un bel gruppo di giovani da valorizzare, molto dipenderà anche dalla disponibilità della struttura».

Venerdì alle 18 nell’aula consiliare del Comune di Oristano ci sarà un’assemblea pubblica moderata da Tonio Franceschi, assessore allo Sport. «Si darà la possibilità a tutti di parlare», dice Mura, «vorrei che la gente venisse, discutesse e manifestasse il proprio pensiero, in maniera rispettosa, ma soprattutto capisse come si gestisce una società come la Tharros, che ha anche una squadra femminile in un torneo nazionale».

