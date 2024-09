La ripartenza del Bonorva 

Bonorva 4

Bosa 0

Bonorva (4-3-3) : Mannoni, Pala, Mastino, Luiu, Brizzi, Scigliano (29’ st Sanna), Fini (19’ Foddai), Camara (21’ st Lopez), Meloni (40’ st M. Carta), Asara (23’ st Alonso), Oggiano. In panchina Firinu, Cabella, Sotgiu, Vigliani, Foddai. Allenatore Pulina.

Bosa (4-4-2) : Viale, Riu, Pischedda (31’ st Pes), Romero, Appeddu (11’ st Marras), Mura (42’ st S. Carta), Unali, Di Angelo, Rossetti, Fara (1’ st Belfi), Pesce (45’ st Fiorini). In panchina Vasquez, S. Carboni, Pinna. Allenatore S. Carboni.

Arbitro : D'Elia di Cagliari.

Reti : pt 14’ Fini; st 4’ Fini, 17’ e 30’ Meloni.

Note : espulso Unali. Ammoniti Camara, Rossetti, Asara, Scigliano.



Bonorva. Servivano i tre punti, soprattutto per lasciare alle spalle l’amaro in bocca per la sconfitta inflitta a tavolino nella partita d’esordio contro il Castelsardo per aver fatto giocare Gutierrez squalificato, e tre punti sono stati per il Bonorva, che ottiene così il bis dopo la netta vittoria di domenica scorsa in casa del Siniscola.

Al 14’ padroni di casa in vantaggio: Fini con un gran tiro da fuori area fulmina Viale nell’angolo alla sua sinistra. La squadra di Pulina continua a portarsi avanti e con Meloni, al 19’, ha la grossa occasione di realizzare il secondo gol, ma è il palo a salvare l’estremo difensore ospite. Risponde la squadra di Salvatore Carboni con un calcio di punizione battuto da Pischedda che si infrange sulla barriera bonorvese. Forcing del Bonorva: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è ancora Meloni a provarci di testa, bella parata di Viale. Al 38’ altra grossa opportunità per Meloni che non riesce a ribadire in porta un cross di Asara.

Nella ripresa parte bene il Bosa che ottiene subito un calcio d’angolo: il colpo di testa di Romero è parato da Mannoni. Ma al 4’ il Bonorva raddoppia grazie a una grande giocata in area di Fini. Quest’ultimo ha l’opportunità di portarsi a casa a pallone al 14’ ma fallisce l’ultimo passaggio. Doccia fredda per il Bosa che resta in 10 per l’espulsione di Unali. Al 17’ arriva il terzo gol del Bonorva: lo segna Meloni bravo a sfruttare un cross di Luiu. Ancora il bomber biancorosso segna la sua doppietta al 30’.

RIPRODUZIONE RISERVATA