La riorganizzazione dopo la fase di shock 

Come intervenire psicologicamente?

L’ictus cambia l’equilibrio, le abitudini e limita le attività dell’individuo, frustrato nei suoi bisogni, impotente, dipendente e ciò può portare una perdita di autostima e l’isolamento sociale. Si possono manifestare sintomi ansiosi e depressivi, irritabilità e aggressività. Le reazioni e le strategie messe in atto variano in base al temperamento, al supporto familiare e sociale, alle conseguenze fisiche del danno cerebrale. Generalmente, a un periodo di rifiuto, segue un periodo di disperazione e dopo di accettazione. Nel percorso pazienti e familiari trovano nuove modalità per una riorganizzazione in una situazione inusuale e difficile grazie ai propri punti di forza e risorse.