La rinuncia di La Delfa e Murgia 

Una corsa contro il tempo per restituire al paese, da cinque mesi in mano al commissario prefettizio, una nuova guida politica. A Soleminis e in altri 5 comuni della Sardegna (Nuoro, Monastir, Oniferi, Cardedu e Goni), si voterà l’8 e il 9 giugno. Termine troppo ravvicinato che scombussola i piani dei candidati in pectore costringendo alcuni di loro alla ritirata. Nel paese del Parteolla non si ripeterà la sfida del 2021 tra Fedele La Delfa e Corrado Murgia. Entrambi annunciano il ritiro dalla competizione.

A far rumore è soprattutto la rinuncia dell’ex sindaco, decaduto il 17 ottobre scorso dopo le dimissioni in massa di 7 consiglieri comunali: «È un impegno inconciliabile con le mie scelte professionali degli ultimi mesi», afferma La Delfa che, il 4 dicembre, aveva invece annunciato pubblicamente la sua decisione a ricandidarsi, «sono certo che Soleminis saprà individuare un’altra guida politica all’altezza». Non ci sarà nemmeno Corrado Murgia che nel 2021 guidò la lista “Soleminis Dom@ni”: «Sono ormai da 10 anni impegnato in amministrazione – dice Murgia – il mio lavoro mi assorbe totalmente, è venuto il momento di lasciare spazio ai più giovani».

Eppure qualcosa comunque si muove. Sarebbero due le liste in costruzione con le prime riunioni informali per saggiare la disponibilità alle candidature: «Spero che si riesca a chiudere il cerchio – dice Murgia – ancora più importante sarebbe la presenza di due liste. Il confronto è il sale della democrazia». Si tira fuori dai giochi anche Gian Matteo Lecis, uno dei primi a lasciare la maggioranza nella scorsa consiliatura: «Non escludo però di dare una mano per il bene del paese, ma non come sindaco». Più ottimismo da parte del vicesindaco uscente Alessandro Agus: «Sono convinto che ci sarà una lista, se non due. Dopo lo shock delle decadenza del sindaco, il paese sembra aver reagito. Ora mi pare che ci siano i presupposti per lavorare alla costruzione di un gruppo unito».

L’obiettivo comune è quello si superare la gestione commissariale: «Non nascondo le mie perplessità su come stanno andando le cose a partire dalla mancata approvazione del bilancio entro il 31 dicembre – afferma La Delfa – i progetti più importanti vanno a rilento, come la sistemazione delle scuole. Non sarà facile ripartire per chi andrà ad amministrare». Per ridare al paese una guida politica occorrerà accelerare i tempi. Le liste dovranno essere pronte entro l’8 maggio, altrimenti se ne parlerà nel 2026. (c. z.)

