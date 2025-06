La rinascita urbanistica delle periferie 

Svolta urbanistica per la zona di Su Idanu e l’area incastonata fra viale Marconi, via Fermi e via Segre, individuate dal Comune come spazi della città da ridisegnare. Veri e propri piani attuativi di riordino urbano che potranno concretizzarsi in attesa di adeguare il Puc al Ppr.

Il piano

Una nuova pianificazione urbanistica che sblocca la rinascita - in chiave commerciale e artigianale - di due porzioni strategiche del territorio. Per ora c’è il via libera al perimetro delle zone di periferia individuate dal Comune: poco più di 400mila metri quadrati dove attualmente esistono alcune piccole attività sparse, altre risultano dismesse da anni. La parte più ampia è quella fra viale Marconi, viale Europa e via Pirastu, identificata come Su Idanu, dove sono presenti qualche residenza, laboratori artigianali, officine, depositi commerciali, e alcune aree a rischio idrogeologico che richiedono interventi di mitigazione da inserire fra gli obiettivi dei programmi integrati di riordino da presentare in Comune. L’altra è la zona tra viale Marconi, via Fermi e via Segre.

«L’approvazione può garantire una svolta urbanistica di ricucitura di alcune zone semivuote con il resto della città, realizzabile però a condizione che i privati colgano l’occasione», sottolinea Vanini che spiega: «Il passaggio in Consiglio non rappresenta un piano vero e proprio, si tratta di un atto che consente e invita i privati interessati ad avviare all’interno degli ambiti identificati nuove iniziative».

Più cubature

L’investimento all’interno dei due piani di riordino urbano garantirà una premialità in termini di cubatura. Infatti, se verrà demolito un edificio, nella ricostruzione si potrà ampliare per un 40 per cento in più rispetto al volume originario, incrementabile di un ulteriore 30 per cento introducendo alcune migliorie, come per esempio il potenziamento energetico o la messa a disposizione di ulteriori servizi. Attività commerciali e artigianali in primis, ma non si esclude la possibilità di costruire nuove abitazioni - con le necessarie varianti urbanistiche - qualora le proposte che arriveranno dai privati verranno ritenute valide e in linea col Piano paesaggistico regionale.

«Uno strumento di pianificazione importante», ribadisce il presidente della commissione urbanistica Stefano Busonera per poi sottolineare: «Nel momento in cui ci saranno le proposte di riqualificazione, occorre puntare anche sull’interesse pubblico degli interventi che si andranno a realizzare».

