La rinascita tra corsa e politica 

Lui lo scorso anno si piazzava quarto alla mezza maratona, primo tra i sardi. Lei, che aveva fatto la StraOlbia, avrebbe scoperto pochi giorni dopo il tumore al seno che sta curando da allora. Salvatore Mei, atleta di punta della specialità e Ivana Russu, capogruppo del Pd in Consiglio comunale e vice segretaria regionale del partito, insieme a un gruppo di amici, hanno corso insieme, fino al traguardo, la corsa dei 10 km della Olbia21. Con un messaggio preciso, forte e potente. Nessuno si lascia indietro.

«Correre con Salvatore è stata un’emozione molto forte – racconta lei – e un messaggio importante che tutta la squadra dell’Academy Olbia atletica ha voluto dare. Il più forte corre al passo della più debole. Essere là aveva un significato particolare, per me ha significato ricominciare. Ma anche correre per tante amiche che non hanno potuto farlo perché in altre fasi della cura. La mia corsa è dedicata anche a loro».

Cosa ha significato la corsa in quest’anno di cure?

«Io ho sempre corso, e continuare a farlo mi ha aiutato a non sentirmi malata. E infatti quando mi sono dovuta fermare per la parte più pesante della cura, la chemio rossa, è stata dura. Andavo a correre la mattina all’alba perché il cortisone non ti fa dormire. Certo, quando ti curi per un tumore è il corpo che comanda e tu lo puoi solo assecondare, trovare nuovi equilibri e la vera forza diventa la flessibilità».

Perché ha scelto di rendere pubblica la malattia?

«Da un lato perché la mia vita è pubblica, faccio politica da sempre. Dall’altro volevo trasformare in qualcosa di positivo, anche se il termine è difficile da accostare a un tumore, la condivisione, quello che mi stava succedendo. Incontravo e incontro tante donne che si riconoscevano, che volevano scambiare esperienze. Le domande che ci facciamo tutte. Capita anche a te di non dormire? È normale quel dolore alle gambe? »

Lei ha un’immagine di donna forte. Può essere una gabbia?

«Talvolta sì. Senti anche il dovere di essere forte per gli altri che soffrono. I genitori, gli amici, quelli che non sanno come rapportarsi con la malattia».

Momenti di fragilità?

«Tanti, soprattutto dopo l’intervento».

Quante volte è stata ferita?

«Diverse volte. Le persone sono in difficoltà davanti alla malattia, non sanno cosa dire e talvolta dicono stupidaggini. Non per cattiveria ma succede».

Quest’estate, con un bellissimo abito, è stata tra le protagoniste di una sfilata di sensibilizzazione. Come cambia il rapporto con la femminilità?

«Ti senti un mostro. Il corpo si trasforma, cadono i capelli e ora che sono ricresciuti è difficile gestirli. E poi c’è la mastectomia, ti dicono che devi pensare che hai tolto il tumore ma la malattia resta evidente sempre perché la protesi è un corpo estraneo. Non è semplice farci i conti».

Ha continuato a correre ma anche a fare politica. Durante le cure è diventata vice segretaria regionale del Pd. È la stessa spinta?

«Per me sì, la politica è passione. Ho continuato e sono stata sostenuta. Ho ricevuto solidarietà da parte dei colleghi di tutte le parti politiche, è stato spostato il giorno del Consiglio comunale per consentirmi di partecipare perché il lunedì facevo la chemio. Certe volte ho guidato da sola fino a Oristano per le riunioni ma spesso sono state accompagnata da amici e colleghi di partito. Niente si fa da soli e io che milito anche nell’associazionismo, lo so bene».

Prossimo obiettivo?

«Io non mollerò mai il desiderio di diventare sindaca della mia città. Ci penso sempre. Amministrare la propria comunità è la soddisfazione più grande».

Si sta lavorando alla coalizione?

«Abbiamo iniziato a discutere nel direttivo e a sentire le forze in campo».

E se non dovesse essere candidata a sindaca?

«Continuerò a fare la dirigente di partito e sosterrò – come ho sempre fatto – la coalizione».

Un’altra corsa è appena iniziata.

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