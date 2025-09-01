La rinascita dopo l’attentato 

A un anno dall’incendio doloso che provocò ingenti danni, l’agriturismo Tuluschene di Gavoi vede una nuova luce grazie alla tenacia dei titolari e alla solidarietà della comunità. Qualche sera fa l’inaugurazione dopo mesi di intensi lavori di ricostruzione che hanno visto la famiglia Brau supportata da amministrazione comunale, parrocchia e associazioni, per realizzare un sogno che rischiava di restare infranto. Ora prende forma e punta a offrire una formula vincente sulle sponde del lago di Gusana, intercettando gli amanti della paesitudine e del turismo lento.

Danni e paura

Negli occhi della giovanissima Rossella Brau, impegnata nell’attività con il padre Paolo, la madre Caterina e il fratello Davide, i ricordi del 24 giugno 2024 sono vivi. Ma la voglia di trasformare l’odissea in rinascita è più forte di tutto. «Quella notte - racconta - siamo passati dai festeggiamenti di san Giovanni all’incubo di dover spegnere il fuoco che distruggeva la nostra struttura, pressoché ultimata. Il rogo ridusse in cenere infissi, travi, arredamento della sala e delle stanze, impianti e attrezzature della cucina». Di fronte agli ingenti danni, la reazione della comunità fu immediata. «È stato moralmente devastante - aggiunge Brau - vedere in fumo i nostri sacrifici ma allo stesso tempo di conforto e incoraggiamento l’affetto dimostrato dai gavoesi che ci hanno spinto a ripartire».

Solidarietà

Diversi volontari al fianco della famiglia Brau per trasformare una grande ferita in un nuovo inizio. «Fin dal primo giorno, abbiamo sentito intorno a noi una forza incredibile - dice Rossella Brau -. C’è chi ha contribuito con un sostegno economico, chi si è rimboccato le maniche per ripulire e ricostruire, chi ci ha incoraggiati quando le energie sembravano esaurirsi, e chi ha messo a disposizione il proprio tempo, la professionalità o semplicemente la vicinanza». Aggiunge: «Il cammino non è stato semplice. Abbiamo affrontato ostacoli burocratici, ritardi, difficoltà logistiche e lunghi mesi di lavori e bonifiche, ci sono stati momenti di stanchezza e scoraggiamento, ma la voglia di rinascere e l’affetto ci hanno spinti avanti». Parla di «una rinascita che non è solo nostra ma anche di tutti coloro che ci hanno sostenuto. È stato un anno molto impegnativo. Ma la voglia di raggiungere l’obiettivo è stata più forte di tutto, supportati dai tanti che non ci hanno mai lasciato soli».

Il futuro

«Lavoreremo offrendo l’affitto delle camere con prima colazione, per poi integrare con la cucina che stiamo recuperando un pezzo alla volta. Sarà un percorso graduale, si evolverà di mese in mese». I Brau si appellano alla giustizia «affinché faccia il suo corso e punisca presto i responsabili del rogo. Non si tratta solo di fare giustizia a noi ma anche di dare tranquillità all’intera comunità, composta per la maggiore da persone buone, altruiste e laboriose».

