La rinascita dopo i raid vandalici 

Viene rimesso a posto il centro polifunzionale di via Roma, che verrà restituito alla comunità dopo i numerosi atti vandalici. L’impegno è stato preso dalla famiglia Rosas della storica gioielleria Rosas 1945, che si sta occupando della riqualificazione dello spazio in vista dell’undicesima edizione di Magie d’inverno che si terrà dal 7 al 9 novembre con ben 180 espositori. Il Comune di Nuoro ha concesso per la prima volta l’edificio per tutta la prima settimana di novembre in esclusiva per la manifestazione. A farsi carico dei lavori sono l’associazione culturale Rosas 1945 eventi, la cooperativa “Vigilanza La Nuorese”, Gesi Casa, Giuseppe Mastio costruzioni, Mousiké, Photoservice, Sg Oikos Servizi, e Sirius.

I lavori

Gli interventi riguardano l’installazione di un sistema di sicurezza con impianto di allarme e videosorveglianza, gli impianti elettrici e l’illuminazione, tinteggiature, revisioni, ripristino degli spazi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e messa in sicurezza. Previsto anche un nuovo centro di intelligenza artificiale e digitalizzazione dell’ambiente con il Comune.

«I lavori vanno avanti e il grosso è già stato fatto. Le pareti distrutte sono state ripristinate, sono in corso i lavori negli impianti elettrici e nelle uscite di sicurezza, oltre alla pulizia e all’installazione di 16 telecamere che saranno collegate alla centrale con Vigilanza La Nuorese. Anche per quanto riguarda l’illuminazione esterna i lavori sono a buon punto - dice Fabio Rosas -. Lo spazio verrà poi restituito come un dono alla comunità». L’accordo esiste da tempo con l’ex commissario del Comune Giovanni Pirisi e ora si concretizza a beneficio della città.

La Giunta

L’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda afferma: «Il Comune beneficia del partnernariato, accordato a suo tempo dal commissario. Il privato si è, a sua volta, impegnato a riqualificare l’area del centro polifunzionale dove si svolgerà una manifestazione apprezzata».

L’assessore comunale con delega alle Politiche educative e alla formazione, Domenico Cabula, fornisce qualche dato in più in merito ai fondi: «Abbiamo 300 mila euro di finanziamenti regionali, grazie a un assestamento del bilancio regionale. Verranno utilizzati per sistemare la parte inferiore dell’edificio di via Roma, in passato oggetto di atti vandalici».

Lo spazio riqualificato gode di una posizione strategica all’interno della città, adatta a numerose iniziative che attendono di essere realizzate.

