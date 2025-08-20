La rinascita di piazza Primo maggio 

Il volto di piazza Primo maggio sta cambiando e si vede, anche prima della conclusione dei lavori: con una nuova pavimentazione all'avanguardia capace di combattere gli effetti dell'inquinamento urbano e gli agenti atmosferici dannosi, la piazza si prepara ad accogliere elementi di arredo urbano e poi (si spera prestissimo) il taglio del nastro. Un cantiere, questo, da quasi 50mila euro, che sembra avanzare a passo di marcia nonostante l’estate.

Il progetto

Nel 2022 si era parlato per la prima volta del rinnovamento della piazza, ma solo nel 2023 venne definito il progetto «capace di dare nuova linfa ad uno dei punti chiave della vita giovanile e non solo». O almeno, così era stato descritto dal sindaco Fabrizio Madeddu. In realtà il progetto vuole ridare dignità ad una delle piazze che in passato è stata protagonista anche di manifestazioni importanti, come la Festa dell’Unità. Inoltre su piazza Primo Maggio si affaccia l'asilo nido, oltre che diverse attività commerciali. A pochi passi si trova il centro diurno, struttura comunale che ospita temporaneamente (e ancora per poco) la Sos e che presto vedrà invece un consultorio. Insomma, anche in vista di quest’ultima novità, avere una piazza moderna e ben curata può tornare utile. È l'unico spiazzo ampio presente nella zona e non è raro trovare giovani che, specie nel pomeriggio, passano il tempo, magari giocando a pallone.

La svolta

Con i finanziamenti del fondo Sviluppo e coesione ministeriale, la ristrutturazione apre le porte anche alle moderne tecnologie di contrasto all'inquinamento: «È prevista la fornitura di pavimentazione con caratteristiche di rigenerazionea ambientale», si legge nella relazione del progetto. «Sotto l’azione dei raggi solari, le sostanze con attività fotocatalittica sviluppano un’intensa azione ossidante capace di decomporre alcuni degli inquinanti presenti nell’atmosfera: ossidi di azoto, ossidi di zolfo, benzene e aromi policondensati si trasformano in sostanze inerti e non tossiche», poi eliminate dall’acqua piovana. «Lo strato attivo dei masselli, quello superficiale, non perde le proprie capacità con il passare del tempo».

I tempi

E i masselli, per la gran parte, già ci sono. I lavori «proseguono al meglio», scrivono in una nota dall’amministrazione. E ora quali saranno i prossimi passi? «L'installazione di una palina segnaletica con orologio, di un cestino multi-scomparto per la raccolta differenziata ed un cestino per deiezioni canine. E poi fioriere, un tavolo da scacchi e panchine».