La rinascita di parco Matteotti 

I tempi del degrado e dell’abbandono saranno presto un lontano ricordo. Il parco Matteotti si prepara a rinascere a nuova vita e a riaccogliere mamme, bambini e anziani che negli ultimi tempi stavano abbandonando il giardino al centro della città, tra via Marconi e via D’Annunzio. Dopo i primi interventi per la potatura degli alberi e la tinteggiatura delle panchine, entrano nel vivo i lavori all’interno dell’aera verde.

Il cantiere

Gli operai hanno già delimitato con la recinzione tutta l’area attorno alla fontana, che sarà recuperata e riattivata e intanto sono già stati sistemati i primi nuovi giochi: due dondoli, uno a forma di cavallino e uno di maialino e una giostrina con tanto di tappeto gommato completamente nuovo per evitare che i bambini si facciano male in caso di cadute.Ma la novità più ghiotta e tanto attesa è la notizia che saranno ristrutturati e riaperti anche i bagni: erano stati chiusi tanti anni fa e mai più riaperti perché completamente devastati dai vandali. Nell’attesa del ripristino, le entrate sono state sbarrate con dei pannelli di colore verde.

Le reazioni

«Io vengo in questo parco tutti i giorni», racconta Roberto Delogu 87 anni, seduto su un muretto di fronte all’area verde, «perché faccio ginnastica. Mi appoggio alla rotondina per i bambini e faccio le mie flessioni. Sono contento dei lavori che stanno facendo, come potrei non esserlo? Prima c’era tanto degrado e non stavano più venendo neanche i bambini perché non c’erano nemmeno i giochi. Sicuramente d’ora in poi venire a fare ginnastica sarà più piacevole».

Poco distante c’è Rosi Bande 85 anni: «Vengo spesso al parco» dice, «più prima che adesso, perché era tutto distrutto e abbandonato. Se lo mettono a posto potrò riandare con le mie amiche soprattutto d’estate». Saranno riattivati anche i giochi d’acqua con il rifacimento di tutto l’impianto e sarà rifatta la pavimentazione. Così come saranno risistemati anche i rubinetti: l’impianto di irrigazione è già pronto.

Basta aabbandono

«Purtroppo la sera questo parco è frequentato da gente poco raccomandabile e qualche volta anche durante il giorno» dice Alfonsina Pibiri 64 anni, «per questo veniva sempre meno gente. Credo che dovrebbero sistemare anche i marciapiedi che ci sono davanti agli ingressi che sono in condizioni pietose e con le mattonelle rotte».

La notizia che fa felici soprattutto gli anziani è comunque la riapertura dei bagni. «Era ora, speriamo che facciano presto» commenta entusiasta Tore Lai 75 anni, «sono chiusi da tantissimo tempo e quando avevi bisogno non c’era altra scelta che tornare a casa, tanto che alla fine conveniva non venire. Mi auguro che, dopo i lavori, mettano qualcuno a controllare, sennò i vandali in poco tempo distruggeranno di nuovo tutto».

