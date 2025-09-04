La rinascita di Is Bingias: iniziata la riqualificazione di marciapiedi e strade 

Al via, dopo tanti anni di vana attesa, la riqualificazione del rione di Is Bingias grazie ad un primo importante finanziamento regionale di circa 500 mila euro. I lavori sono già partiti in uno dei punti più critici, via dei Partigiani, transennata e chiusa al traffico, dove da troppo tempo si attendeva la messa in sicurezza del marciapiede davanti alla scuola che versava in condizioni pietose e rappresentava un’insidia per i pedoni, soprattutto bambini e anziani. Soddisfatta la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca: «Da alcuni giorni», spiega, «è in corso l’intervento di messa in sicurezza del marciapiede davanti all’istituto comprensivo “Pirri 1–2”. Un primo passo, al quale seguiranno ulteriori interventi».

La petizione

L’avvio dei lavori è anche una risposta ad una recente petizione con l’elenco delle criticità del rione: dal degrado delle strade, con asfalto a pezzi e tante buche, ai marciapiedi dissestati, fino alle piazze in abbandono. Queste alcune delle problematiche più sentite che la Municipalità intende provare a risolvere. Ma l’elenco è lungo. Il territorio, infatti, soffre anche per la mancanza di spazi per attività di aggregazione sociale. «In realtà ci sarebbero, ma sono occupati», si rammarica la presidente. Il riferimento è in particolare all’ex biblioteca proprio di via dei Partigiani, trasformata in “casa” da due famiglie che vi risiedono abusivamente da ben dieci anni.

Il futuro

Is Bingias resta un quartiere vivace che ha nel mercato civico il suo cuore pulsante. Ma sono presenti anche scuole, negozi e numerose associazioni. «Un rione popolato da giovani e famiglie, ma anche da tanti anziani. E sono soprattutto questi ultimi, persone che hanno vissuto tutta la vita qui e che rappresentano la nostra memoria storica, ad aspettarsi un cambiamento in positivo. Anche per questo mi sono fatta portavoce in Regione delle varie emergenze», sottolinea orgogliosa Manca, «ed è stato assegnato al comune di Cagliari il finanziamento da mezzo milione di euro. Una dotazione destinata a completare i lavori di rigenerazione cominciati nella passata consiliatura, con gli interventi nelle piazze d’Azeglio e Marzabotto. Ormai sono quasi vent’anni che mi occupo del territorio e i problemi li conosco bene. Pirri ha bisogno di più attenzione. Cagliari, infatti, non è solo centro, ma anche periferia e sarebbe bello se a Pirri venisse dato il valore che merita».

