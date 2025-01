La rinascita di Gaetano: «Mi serviva una rete così» 

«Mi serviva il gol e mi serviva una prestazione così». Per Gianluca Gaetano è stata come una liberazione: si è sbloccato alla presenza numero 15 in questo campionato, dopo un girone d’andata in cui non aveva certo brillato e con le partite contro Monza e Milan dove era rimasto a guardare i compagni dalla panchina. Poi, al 54’, Davide Nicola lo ha chiamato assieme a Deiola e Marin – nel triplo cambio che ha stravolto la partita – e proprio col numero 14 ha scambiato sull’1-1, ricevendo palla dall’assist di tacco del compagno per poi superare Falcone con il destro. Ci ha messo 6 minuti per segnare e ha avviato il ribaltone del Cagliari, per una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Un gol atteso quasi cinque mesi: Gaetano era tornato a fine mercato, dopo una lunghissima trattativa durata tutta un’estate per bissare l’esperienza in rossoblù della passata stagione, proprio prima dell’andata a Lecce. Dove non era entrato, per poi debuttare (da ex) col Napoli. Ora per lui è come una ripartenza: «Nel primo tempo mi sono fatto tanti discorsi mentali», il suo ricordo dei 54’ in panchina di ieri, quando non sapeva ancora che avrebbe cambiato in positivo la sua stagione.

L’uomo in più

Dodici mesi fa, il Cagliari aveva preso Gaetano a fine mercato (assieme a Mina). Ed era stato fondamentale nella corsa salvezza, con un impatto immediato e 4 gol in 11 presenze. Poi si era perso nella prima parte di questa stagione, tanto da essere più volte relegato in panchina. Il tutto in una situazione diversa da un anno fa, perché adesso non è più in prestito secco ma con l’obbligo di riscatto. La vittoria di ieri conferma il rilancio dei rossoblù, ma segnala anche quello suo personale. «Per la squadra servivano questi tre punti: venivamo da due partite fondamentali dove avevamo fatto delle ottime prestazioni, dovevamo dare continuità. L’abbiamo fatto e dobbiamo continuare a farlo». E ora per il Cagliari c’è anche un Gaetano in più, finalmente ritrovato.