«La rinascita di Flumini si vede, la Regione faccia la sua parte» 

I lavori in corso nella piazza della chiesa Santa Maria degli Angeli sono solo uno step della rinascita per la frazione quartese di Flumini.

«I risultati sono sotto gli occhi di tutti, grazie al gran lavoro dell'assessora Tiziana Cogoni e dei consiglieri Luisella Deligios e Mauro Carreras, con la determinazione di tutta l'amministrazione che governa la città», sottolinea il segretario del Movimento per Flumini, Antonio Cogoni. «Risultati», dice, «che hanno portato opere necessarie al territorio: dal centro dei Servizi sociali in via Mar Ligure agli uffici periferici comunali di via Melibodes; dall'asfalto e la messa in sicurezza di strade molto trafficate alla ristrutturazione della caserma dei carabinieri. Sino alla riqualificazione del parco Parodi, il rifacimento della piazza del sagrato di Santa Maria degli Angeli, gli interventi per migliorare l'ambiente nel territorio, oltre ai tanti appuntamenti culturali fatti e in programma nel territorio».

Poi ci sono quei progetti attesi da anni, ancora bloccati «ma non per colpa di chi sta governando», precisa Cogoni, «parlo dei piani di risanamento dove serve che la Regione faccia la sua parte, della rete idrica e fognaria con Abbanoa, e sulle arterie più trafficate è necessario l’intervento della Città metropolitana». Il riferimento è a via dell’Autonomia, così come a via Leonardo Da Vinci. «Molti risultati sono stati raggiunti», ribadisce il segretario del Movimento per Flumini, «altri sono in lavorazione per essere portati quanto prima all'evidenza della popolazione».

