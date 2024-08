La rinascita dello stadio Monteponi 

Il Comune si prepara alla riqualificazione del campo sportivo Monteponi a Iglesias. Sul piatto c’è quasi un milione di euro e l’amministrazione comunale di Iglesias è già alla ricerca di chi potrà eseguire gli interventi. Lo fa con un avviso sulla piattaforma Sardegna Cat, il portale dedicato agli interventi di spesa delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di un avviso rivolto a realizzare un'indagine di mercato e individuare le aziende da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

I progetti

Sono numerosi gli interventi di natura edilizia ed impiantistica previsti nel progetto di riqualificazione della struttura. Tra le opere in previsione, per un costo complessivo stimato in oltre 850 mila euro, ci sono il ripristino strutturale e la messa in sicurezza della tribuna scoperta a gradinate, realizzata negli anni ’80, l'ampliamento dei servizi igienici posti sotto la stessa tribuna, con il loro adeguamento per l'utilizzo da parte di persone con disabilità e la risistemazione delle vie di fuga dell'intero impianto sportivo, con la sostituzione dei cancelli, la costruzione di una nuova rampa di accesso e l'adeguamento delle scale che collegano i vari livelli delle zone riservate agli spettatori. Inoltre, è prevista la realizzazione di una recinzione di separazione nella zona del muro perimetrale al lato di via fra Ignazio, per il collegamento tra la tribuna coperta e le gradinate, la separazione tra la zona di gioco e quella riservata al pubblico, e la messa in sicurezza dell'area riservata al transito e al parcheggio dei mezzi di soccorso.

Gli impianti

Per quanto riguarda gli interventi relativi agli impianti, è prevista la manutenzione straordinaria delle torri faro, con la verifica delle condizioni di sicurezza e stabilità, la valutazione dell'impianto anti incendio, del sistema Evac con gli allarmi vocale per le emergenze, e delle altre funzionalità attivabili in condizioni di pericolo. «Interventi attesi da tanto tempo - spiega Alberto Cacciarru, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Iglesias - finanziati con 400 mila euro di contributo comunale e con altri 460 mila messi a disposizione da Cassa depositi e prestiti. In questo modo potremo garantire la sicurezza del campo e rendere fruibile anche la tribuna scoperta, con un aumento della capienza in una struttura che sarà adeguata sia per le manifestazioni sportive che per gli altri grandi eventi».

