La rinascita delle fontane abbandonate 

Della grande fontana di via del Redentore invece, rimasta parecchio tempo vuota e poi riempita con della terra durante il commissariamento della città, è stato già approvato il progetto definitivo. A brevissimo andrà in gara. «A settembre inizieranno i lavori per riqualificare anche questa, che però non sarà “a terra”», spiega Locci. «Rifaremo anche la pavimentazione e le panchine». Per entrambi gli interventi l’importo stanziato è di quasi 400mila euro.

Per quanto riguarda la prima, situata dove ci sono i giochi per bambini al confine con via Porto Botte, fra una decina di giorni il Comune avrà il progetto definitivo tra le mani e verranno affidati i lavori alla ditta incaricata. Sarà una fontana “a terra”, come quella di piazza Deffenu a Cagliari. «Tutto attorno verranno riqualificati anche la pavimentazione e le panchine e ci sarà del verde», spiega il sindaco Tomaso Locci.

Monserrato riavrà presto le sue fontane funzionanti. Quella di via Caracalla e quella dei Giardinetti di via del Redentore saranno riqualificate da zero. Questo l’impegno della Giunta guidata da Tomaso Locci dopo le lamentele di numerosi cittadini sui social.

Monserrato riavrà presto le sue fontane funzionanti. Quella di via Caracalla e quella dei Giardinetti di via del Redentore saranno riqualificate da zero. Questo l’impegno della Giunta guidata da Tomaso Locci dopo le lamentele di numerosi cittadini sui social.

Progetti e costi

Per quanto riguarda la prima, situata dove ci sono i giochi per bambini al confine con via Porto Botte, fra una decina di giorni il Comune avrà il progetto definitivo tra le mani e verranno affidati i lavori alla ditta incaricata. Sarà una fontana “a terra”, come quella di piazza Deffenu a Cagliari. «Tutto attorno verranno riqualificati anche la pavimentazione e le panchine e ci sarà del verde», spiega il sindaco Tomaso Locci.

Della grande fontana di via del Redentore invece, rimasta parecchio tempo vuota e poi riempita con della terra durante il commissariamento della città, è stato già approvato il progetto definitivo. A brevissimo andrà in gara. «A settembre inizieranno i lavori per riqualificare anche questa, che però non sarà “a terra”», spiega Locci. «Rifaremo anche la pavimentazione e le panchine». Per entrambi gli interventi l’importo stanziato è di quasi 400mila euro.

Via San Lorenzo

C’è poi da sistemare anche la piccola fontana di via San Lorenzo con la scultura che rappresenta le Dolomiti in onore dei caduti della Prima guerra mondiale. L’artista del nord Italia che l’ha costruita l’ha riparata l’anno scorso senza costi per il Comune, come omaggio alla città. «Dobbiamo solo riattivare l’acqua, ora c’è un rivolo che scende dall’alto della scultura. Abbiamo avuto un problema con Abbanoa», precisa Locci.

Tutte e tre furono realizzate tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. «Era più bello riunirsi a chiacchierare con accanto una fontana pienamente funzionante», dichiara Oreste Cabras, 70 anni, guardando quella di via Caracalla. «Nel tempo purtroppo è diventato il bersaglio di incivili che l’hanno riempita di scritte e ci hanno gettato cartacce». Ora però tornerà presto a nuova vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata