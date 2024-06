La rinascita delle chiese antiche 

Pezzi di storia che tornano al loro antico splendore, dall’ingresso della città sino al litorale, passando per il centro storico. Il piano di restauro delle chiese antiche - messo in campo dall’attuale amministrazione comunale - prosegue con nuovi cantieri in corso e altri pronti al via, con oltre 1 milione e mezzo di euro investito sinora fra risorse in bilancio e fondi stanziati dalla Regione. «Doveroso ridare il giusto decoro e valorizzare questi luoghi di culto che raccontano l’identità di Quartu», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Nuovi lavori

L’ultimo cantiere - in ordine di tempo - è partito nella chiesetta di Sant’Andrea, nel parco della costa intitolato al cantante Andrea Parodi, chiusa da tempo. Da alcuni giorni sono comparsi ponteggi e transenne, insieme agli operai della ditta incaricata per la ristrutturazione. «Un traguardo importante, i residenti della zona e chi frequenta il parco aspettava questo intervento da tempo», dice l’assessora per Flumini e Territori extraurbani Tiziana Cogoni. «Dopo il crollo del contrafforte, come amministrazione comunale ci siamo attivati da subito per avere i finanziamenti necessari al restauro», ricorda l’esponente della Giunta Milia.

Lavori finanziati grazie a un bando del Pnrr a cui ha partecipato direttamente la Diocesi, nello specifico la chiesa di Santa Maria degli Angeli che fa capo alla parrocchia storica di Sant’Andrea: 150mila euro conquistati, e il benestare della Sovrintendenza al cantiere partito pochi giorni fa. «Finalmente la parrocchia verrà messa in sicurezza e restituita ai residenti del litorale, potranno essere celebrati nuovamente i matrimoni, e ospitati i fedeli che ogni anno vivono con emozione le feste di San Giovanni e Sant’Andrea». In prima linea ci sono anche l’assessorato ai Lavori pubblici, insieme all’Urbanistica.

Gli altri cantieri

Piano di restauro in corso nella chiesa Santa Maria degli Angeli, a Flumini. Il restyling, partito poche settimane fa, si concentra nel sagrato e nello spazio intorno, destinato a diventare un’unica grande piazza a disposizione degli abitanti della zona del litorale. «Un progetto che siamo riusciti a sbloccare dopo anni di stallo, recuperando il finanziamento dedicato», evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici. «Stesso discorso per il completamento della chiesa San Giovanni Evangelista di Pitz’e Serra, arrivato ormai alle battute finali». Lavori che si sommano a quelli già conclusi nella chiesetta di Sant’Agata. «A breve partirà anche il cantiere nella parrocchia antica di San Benedetto, le risorse ci sono e l’impresa pure», dice Conti. Work in progress i progetti per la rinascita della chiesetta di Sant’Efisio, e per completare il restauro del tempio romanico nel cimitero monumentale, la piccola parrocchia San Pietro di Ponte che di recente ha ottenuto il riconoscimento di bene storico e artistico dalla Soprintendenza.

