La rinascita delle antiche dimore 

Da una parte il centro storico che cade a pezzi, con le case campidanesi e i palazzotti liberty abbandonati al degrado e all’incuria. Dall’altra però c’è anche chi le vecchie case, con grandi sacrifici, le ha ristrutturate per non perdere usi e tradizioni, destinandole a nuova vita. Dimore che profumano di storia e che sono diventate scuole, ristoranti, b&b, sedi di associazioni, dove entrare non è come stare in un luogo qualunque.

Le storie

Donatella Olla 60 anni, ha trasformato l’enorme casa dei bisnonni in via Mori, in un piccolo gioiello. Tutto merito anche della sua vena artistica: laddove i muri non c’erano quasi più, nel vecchio salottino dove si accoglievano gli ospiti, ha riprodotto fedelmente quelli che erano i dipinti originali. E adesso quella casa dove un tempo si viveva, si entrava con i carri, si faceva il pane, è la sede della cooperativa che si occupa dell’Home care premium , il progetto regionale che si occupa di distribuire sussidi a ex dipendenti pubblici non autosufficienti e non solo. «Questa casa è del 1800», racconta Olla, «i miei bisnonni abitavano qui. Una parte era adibita a abitazione e una a cantine. Morti loro, per lungo tempo è stata abbandonata poi però è toccata a noi in eredità. Abbiamo ristrutturato e recuperato tutto quello che si poteva recuperare e adesso la casa ha una nuova vita».

Gioielli rinati

In via Garibaldi, Alberto Puddu insieme alla sua famiglia e la sorella Maria Francesca, hanno creato due deliziosi b&b “Oasi 800” e “Antica Villa”, da un’antica casa dell’800 dopo una ristrutturazione durata 20 anni per tante lungaggini burocratiche. «In origine la proprietà era dei Canelles che erano dei nobili» racconta Puddu, «mio nonno Francesco col fratello Angelo Puddu la acquistarono nel 1905. Ha elementi neoclassici, cornicioni con timpani, archi particolari e una cisterna profonda 5 metri nata prima della casa. Quando l’abbiamo ereditata era condizioni pessime, ma abbiamo cercato di riportarla il più possibile alle origini rispettando le rigidissime regole di questa zona del fuso di Cepola, con la supervisione anche della Soprintendenza». Nel 2016 l’apertura del b&b, «tutti i clienti che vengono restano affascinati dalla storia della casa. Un po’ meno da questo centro storico senza parcheggi e pieno di buche».