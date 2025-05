La rinascita dell’Arzachena Academy parta dalla crescita del settore giovanile 

Nome completo Arzachena Academy Costa Smeralda 1964. O più semplicemente Arzachena Academy. Un nuovo corso per la squadra ripartita la scorsa stagione dalla Prima categoria dopo aver toccato, anche di recente, i palcoscenici del semiprofessionismo in serie D, con ambizioni di provare la scalata, prima delle difficoltà.

Il primo passo è stato la riconquista della Promozione, confermata quest’anno con una stagione di buon livello. Dimostrando il proprio valore e consolidando il progetto sportivo in atto. La direzione più che decennale di Antonello Zucchi ha garantito serietà, continuità e radicamento nel territorio.

I giovani

Il futuro, ovviamente, è rappresentato dal settore giovanile. Uno dei veri fiori all’occhiello della società è senza dubbio il settore giovanile, con oltre 180 iscritti. E dalla scorsa estate la società smeraldina si avvale di un nuovo responsabile del settore giovanile individuato in Federico Cossu, con un passato nelle giovanili del Torino e nelle rappresentative del Piemonte, che ha dato freschezza e competenza, contribuendo subito al raggiungimento dei primi obiettivi: «Io e Pasquale Cossu siamo arrivati lo scorso agosto per accompagnare anche il settore giovanile verso un livello superiore. Il nostro obiettivo principale è quello di portare più ragazzi possibile dal settore giovanile e quindi dal territorio ad esordire in prima squadra. Obiettivo già raggiunto quest’anno con quattro giovani calciatori che hanno giocato la loro prima partita in Promozione».

L’esperienza

Un pensiero condiviso anche da Pasquale Cossu, figura di riferimento su Arzachena e nel calcio gallurese, oltre che numero uno della Sigma a Cagliari. Cossu hascelto di dare un'impronta forte e personale al progetto: «Spinto dal mio profondo legame conil territorio e dalla mia “arzachenesità”, il mio impegno è mosso dalla chiara volontà di contribuire a riportare Arzachena a essere il fiore all’occhiello della Gallura calcistica».

Le strutture

E’ ormai fondamentale per la vita di una società sportiva poter contare su un’adeguata struttura. Ancora Federico Cossu: «L’Arzachena ha due campi. Il “Biagio Pirina”, dove svolge gli allenamenti e gioca la prima squadra, e lo stadio “Luigi Orecchioni” dove scende in campo tutto il settore giovanile. Al momento è già stato approvato un progetto che permetta all’Orecchioni di adottare un terreno sintetico». Un restyling completo: «Anche da questo punto di vista guardiamo al futuro, perché la crescita dell’Arzachena dipende anche dal rinnovamento degli impianti, grazie anche all’amministrazione comunale che ci sta supportando».

I tornei

Un’altra importante iniziativa per la crescita dei propri giovani calciatori è quella di portarli fuori dalla Sardegna per partecipare a diversi tornei. Ancora Federico Cossu: «Crediamo molto nel far misurare le nostre squadre, anche quelle dell’attività di base come esordienti, pulcini, primi calci, con quelle al di fuori del territorio sardo, magari di diversa caratura, per farli crescere grazie al confronto con altre realtà».

E l’ultimo torneo a Como è stato una conferma: «I ragazzi sono rientrati dopo un intenso weekend al torneo internazionale GZ19 Cup, dove si sono confrontati con squadre professionistiche come l’Atalanta, squadre straniere come il Footrebel di Zurigo, vincitrice del torneo, e diverse compagini del Continente. E nel corso della cerimonia finale hanno avuto l’onore di essere premiati dal campione del mondo Gianluca Zambrotta».

