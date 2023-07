La rinascita della piscina all’aperto 

Riapre la piscina della Comunità Montana a Isili. Appuntamento sabato alle 10: tutto pronto per la stagione estiva 2023 dopo una pausa dovuta alla mancanza di fondi necessari per i lavori di manutenzione non più rimandabili. L’Ente montano Sarcidano-Barbagia di Seulo ha recuperato le risorse necessarie per intervenire investendo circa 170mila euro. Nonostante i ritardi dovuti al perdurare del maltempo, la vasca sarà riempita, gli ombrelloni aperti e le sdraio sistemate per accogliere i tanti utenti che negli anni hanno popolato la piscina chiamata anche “il mare del Sarcidano”.

La soddisfazione

«Il primo obbiettivo sulla piscina è stato raggiunto», ha detto Barbara Laconi, presidente della Comunità montana, «così riprenderà a funzionare la piscina all’aperto L'impegno da parte nostra non è mai mancato ed è quello di riuscire a riattivare tutto il complesso continuando a lavorare verso questa direzione».

Nella piscina esterna sono stati ripristinati gli allacci per le forniture di energia elettrica e idrica, è stata realizzata una nuova recinzione per l’intera area, ci sono nuovi servizi igienici e spogliatoi, è stato ripristinato il prato verde e sono realizzati altri interventi per irrigazione, illuminazione, rivestimenti e pavimentazioni.

I lavori

La piscina verrà gestita dalla società con la quale c'era un contratto in atto. Resta comunque un grosso punto interrogativo sulla piscina interna che necessita di lavori più complessi e di ingenti risorse. Le condizioni dell'impianto sono abbastanza preoccupanti. Anche se una parte dei lavori appaltati dalla Comunità montana sono stati conclusi, la vasca interna richiede un intervento particolare così come la copertura sostenuta da dei tiranti d’acciaio.

Il lungo periodo di chiusura inoltre ha peggiorato la situazione e gli importi che servono per intervenire sono aumentati. La preoccupazione per il futuro dell’impianto ha portato alla costituzione di un comitato spontaneo per tenere viva l’attenzione su questo patrimonio di cui hanno beneficiato centinaia di persone. «Spesso non è semplice raggiungere obbiettivi immediati ma nessuno si sta tirando indietro dal voler far riprendere tutte le attività della piscina», ha aggiunto Laconi, «confidiamo di riuscire nel più breve tempo possibile di trovare soluzioni valide con l'impegno di tutti».

