La rinascita della Nuorese passa dalla “Carica dei 101” 

Nuoro. È arrivato il via libera alla cordata che gestirà la Nuorese. Dopo mesi di attesa, speranze disilluse, girandole di nomi, accordi mancati e pettegolezzi, è nato il progetto “La carica dei 101”. Alla testa della società c’è il presidente Gianni Pittorra, 52 anni, imprenditore nel settore trasporti e logistica. Con lui nel consiglio direttivo il vice Antonio Pinna, i consiglieri Giuseppe Dedola, Emanuela Priori, Luigi Mingioni, Francesco Sanna, Bebo Catte, Antonello Pittorra e Antonello Calvia, il ds Gianfranco Moro e il project manager Serafino Musu. «Sappiamo che ci attende un compito difficile», dice Pittorra, «vogliamo riportare la Nuorese nel calcio che conta. Partiamo in ritardo ma i tifosi sappiano che garantiremo il massimo impegno». Pragmatismo e voglia di riscatto le parole d’ordine, con l’intenzione di riportare entusiasmo e amore per la prima squadra di Nuoro e dei nuoresi. «Archiviamo il passato e passiamo ai fatti, indispensabili per arrivare ai risultati desiderati», chiosa Pittorra.

Confermati Cocco, Peana, Demurtas, Puddu e alcuni giovani, Moro tratta i giocatori funzionali al progetto. La squadra è affidata all’allenatore Luca Rusani, 43 anni, di Sassari, ex Calangianus, che avrà nello staff il preparatore atletico Massimo Becconi e quello dei portieri Paolo Seddone. Allenamenti dal 21 agosto sul sintetico di Mamoiada grazie alla collaborazione con la Folgore. Primo impegno il triangolare di Coppa Italia il 3 settembre con Ovodda e Fonni.

