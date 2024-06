La rinascita della Fersulcis: il club riparte dalle giovanili 

Partecipò al campionato di Serie D per cinque stagioni di fila, dal 1984 al 1989. Quarant’anni prima, nel 1947/1948, giocò in Prima Divisione (la quarta Serie) affrontando squadroni dell’epoca come Montevecchio Cagliari, Bacu Abis, Monreale, Gallura Tempio, Audax Calangianus, Nuorese, Monteponi, Ivarsenal e Ozieri.

La Fersulcis Iglesias, dopo più di trent’anni, rinasce con la scuola calcio. Giovedì 4 luglio nella sala Remo Branca del Comune di Iglesias alle 18,30 ci sarà la presentazione della società con un grande ospite, Gianluca Festa, che indossò quella gloriosa maglia nel 1987/1988 in prestito dal Cagliari. Il monserratino si fece le ossa prima di esplodere e giocare con Cagliari, Inter, Roma, Middlesbrough e Portsmouth. «Custodisco bei ricordi di quella esperienza», dice Festa, «ero molto giovane. Esordii col Cagliari appena diciassettenne poi fui mandato in prestito alla Fersulcis, che non conoscevo. Ma sapevo che c’era un campo in erba, così decisi di andarci. Disputammo un ottimo campionato. Ho avuto un bel rapporto sia con i compagni sia col primo allenatore e poi con Nino Falchi, che subentrò. Fu un piacere essere allenato da lui perché oltre a essere una persona di una gran simpatia è molto competente e aveva un modo di fare eccezionale. Un mito del calcio sardo. Mi fa piacere tornare a Iglesias, rivedere qualche compagno e salutare vecchi amici. Rifondare la Fersulcis dal settore giovanile è una bella cosa. Avviare nuove attività sportive per i bambini e i ragazzi è sempre molto importante».

