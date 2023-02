La rinascita della città by night 

«Se devo andare a mangiare la pizza resto a Quartu» assicura Anna Rita Simeoni 58 anni, «non c’è più bisogno di andare a Cagliari per trovare locali di qualità. Un’inversione di tendenza che si è avuta negli ultimi anni, spinta dall’apertura di tante attività». Ne è convinto anche Roberto De Vendictis 50 anni: «Adesso con i figli, usciamo solo il sabato, ma stiamo sempre qui in città con amici. Che senso ha prendere l’auto per arrivare fino a Cagliari quando qui c’è tutto? Forse l’unica cosa che manca è un teatro, ma sappiamo che il Comune ha intenzione di riaprire quello di via Marconi e speriamo succeda presto».

Una movida notturna che ovviamente si intensifica nel periodo estivo quando si può mangiare anche all’aperto e quando ci si riunisce nei baretti del Poetto. Ma anche in questi giorni freddi si preferisce stare in città e lo dimostra il pienone dei locali, non solo nel fine settimana, dove si possono trovare anche tanti cagliaritani.

Sembrano lontani i tempi in cui la risposta alla domanda “dove si va stasera” era scontata, cioè “a Cagliari”. Perché le cose sono cambiate e adesso Quartu si vive anche di notte. L’apertura di numerosi locali tra pub, ristoranti, pizzerie, enoteche e spazi dove fare l’aperitivo e il dopo cena , ha spinto i quartesi a trascorrere le serate in città, ma nei locali arriva anche chi abita nei centri vicini.

Sembrano lontani i tempi in cui la risposta alla domanda “dove si va stasera” era scontata, cioè “a Cagliari”. Perché le cose sono cambiate e adesso Quartu si vive anche di notte. L’apertura di numerosi locali tra pub, ristoranti, pizzerie, enoteche e spazi dove fare l’aperitivo e il dopo cena , ha spinto i quartesi a trascorrere le serate in città, ma nei locali arriva anche chi abita nei centri vicini.

Movida anche d’inverno

Una movida notturna che ovviamente si intensifica nel periodo estivo quando si può mangiare anche all’aperto e quando ci si riunisce nei baretti del Poetto. Ma anche in questi giorni freddi si preferisce stare in città e lo dimostra il pienone dei locali, non solo nel fine settimana, dove si possono trovare anche tanti cagliaritani.

«Se devo andare a mangiare la pizza resto a Quartu» assicura Anna Rita Simeoni 58 anni, «non c’è più bisogno di andare a Cagliari per trovare locali di qualità. Un’inversione di tendenza che si è avuta negli ultimi anni, spinta dall’apertura di tante attività». Ne è convinto anche Roberto De Vendictis 50 anni: «Adesso con i figli, usciamo solo il sabato, ma stiamo sempre qui in città con amici. Che senso ha prendere l’auto per arrivare fino a Cagliari quando qui c’è tutto? Forse l’unica cosa che manca è un teatro, ma sappiamo che il Comune ha intenzione di riaprire quello di via Marconi e speriamo succeda presto».

In trasferta

Mattia Carta 34 anni e Silvia Basciu 39 sono marito e moglie. «Veniamo da Assemini dove non c’è niente e dovevamo per forza andare a Cagliari. Invece da quando ci siamo trasferiti a Quartu, c’è tutto: bei locali in città d’inverno e al Poetto d’estate dove si divertono anche i bambini». Giulia Santoni 29 anni non ha dubbi, <Io abito a Quartucciu e quando esco vengo a Quartu. Che senso ha andare fino a Cagliari, dove peraltro non si trova nemmeno parcheggio. Qui puoi fare aperitivo, andare a cena, tirare tardi. E chi si muove». Della stessa opinione Stefania Mantega 49 anni: «Ci sono tantissimi locali e pizzerie, molti hanno aperto anche di recente. Forse ci vorrebbe più intrattenimento nelle strade, non solo d’estate».

Quelli che vorrebbero qualcosa di più sono i più giovani come Giorgia Sarritzu, 21 anni: «Mi piacerebbe se ci fossero sale giochi, come bowling e biliardo, sono locali che mancano e per questo ti devi spostare a Cagliari. Ok sederti a mangiare, ma per noi giovani ci vorrebbe qualcosa di più».

I gestori

I più contenti di questa rinascita sono ovviamente i titolari e gestori dei locali. «Il cambiamento è stato enorme» commenta Claudio Pittau della pizzeria “Il vecchio forno” in via Diaz, «con l’apertura di nuovi locali di vario genere la gente ha iniziato ad uscire di più. Soprattutto d’estate è davvero un altro mondo anche con l’opportunità di mettere i tavolini in piazza Sant’Elena». Luca Schirru dell’Enoteca Vineria Sant’Elena il cambiamento lo ha vissuto sulla sua pelle. «Anche io da ragazzino andavo solo a Cagliari per fare serate, perché qui non c’era niente. Adesso le alternative sono tantissime. Da noi per esempio vengono per fare l’aperitivo, poi si spostano per mangiare la pizza, e poi vanno in un locale per il dopo cena. Si crea un giro all’interno di Quartu che prima non c’era». Pienone anche al ristorante bisteccheria “Antares” in via Marconi. Barbara Cannas e Alessandro Spiga, i titolari spiegano: «Prima l’età media dei clienti era sui 50 anni adesso vengono anche i più giovani che non hanno interesse a spostarsi a Cagliari. La città è rinata e questo è molto bello».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata