La rinascita della ciclabile dopo i lavori 

Completato il rifacimento della segnaletica in via S’Arrulloni. Gli operai hanno tracciato a nuovo tutta la pista ciclabile che era stata spazzata via dai lavori di Enel distribuzione.

La pista ha la stessa larghezza di quella precedente con a fianco i parcheggi. Questo, così come in via Della Musica, ha costretto a ridurre le carreggiate. Scelta comunque voluta per imporre alle auto, che utilizzano le strade come piste, di rallentare la velocità.

Su via Della Musica, dove la nuova segnaletica dopo i lavori Enel, era già stata tracciata, incombono adesso i lavori di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario con scavi previsti a partire da ottobre.

Intanto chi si sposta in bicicletta sollecita una soluzione di continuità per le piste che alla fine di via Salieri, prima di ricollegarsi al lungosaline, si interrompono in prossimità della rotatoria all’incrocio con viale Colombo e via San Benedetto.

