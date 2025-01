La rinascita del Parco Parodi, entra nel vivo la riqualificazione 

Dopo il parco Matteotti, il giardino al centro della città in via Marconi, sono pronti a partire anche i lavori per la completa riqualificazione del parco Parodi a Sant’Andrea nel litorale. Ci sarà tanto nuovo verde e sarà rifatto anche il camminamento, in quella che è l’area verde più frequentata della zona. I cantieri apriranno a giorni.

«Il parco Parodi è un polmone verde importantissimo soprattutto per le famiglie con bambini» dice Giovanni Manca residente della zona e assiduo frequentatore del parco con la sua bimba, «ben venga quindi se metteranno giochi nuovi e in sicurezza. Ritengo però che un servizio di cui si sente molto la mancanza sia quello dei bagni, problema comune anche agli altri parchi cittadini. Sarebbe quindi necessari provvedere anche alla loro installazione».

I lavori riguarderanno l’inserimento di barriere vegetali fonoassorbenti, il ripristino della pavimentazione, la sostituzione delle palme delle canarie e l’efficientamento dei sistemi di irrigazione con sensori di temperatura e umidità. Oltre che il potenziamento delle aree gioco per bimbi diversamente abili e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti.

Un intervento da 180 mila euro per un parco, come ha detto l’assessora alle Periferie Tiziana Cogoni che «è un punto di riferimento per gli abitanti di tutto il litorale».I lavori, a carico della Curia, hanno riguardato anche l’antica chiesetta di Sant’Andrea inserita all’interno del parco, che presto potrà di nuovo ospitare messe e matrimoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA