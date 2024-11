La rinascita del parco Marcis 

Una nuova vita per il parco “Efisio Marcis”, il primo parco di Sestu in via Fiume, nel centro. La gara d’appalto si è infatti chiusa con l’aggiudicazione dei lavori. Oggi, l’erba è alta, ci sono lampioni rotti, bagni inagibili a causa della sporcizia. In futuro avrà un volto nuovo. La spesa prevista è di 630mila euro.

Il progetto

«La settimana prossima verrà stipulato il contratto così da consegnare i lavori all’impresa aggiudicataria entro dicembre», spiega l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas. «Finalmente il nostro parchetto comunale verrà restituito ai cittadini abbellito e funzionale», continua la sindaca Paola Secci, e spiega: «Era nostra intenzione restituirgli decoro e vivibilità da molto tempo, ma una convenzione in atto con un privato ci impediva di intervenire con una grande manutenzione straordinaria». Il suo nome omaggia l’eroe sestese del risorgimento, e ha ospitato tanti eventi. Per anni qui c’era un chiosco, i cui gestori curavano anche la manutenzione. Con la sua chiusura sono iniziati i problemi tanto che il parco un giorno in pieno agosto è rimasto chiuso, perché erano i gestori ad avere le chiavi.

«Ora è in pessime condizioni», sintetizza Giulia Caria, «provo a portarci mia figlia ogni tanto ma i giochi sono tenuti male, le mattonelle smosse dalle radici degli alberi». Lo stesso chiosco, quasi un rudere, è stato rimosso da poco. L’assessora Argiolas continua: «Il parco è stato realizzato negli anni ’80; ci saranno nuovi percorsi ed una nuova sistemazione delle aree funzionali nel rispetto della vegetazione esistente». Nuova pavimentazione, illuminazione, nuovi bagni. Non solo un restauro, ma «una rigenerazione urbana, per migliorare e trasformare l’aspetto, la funzionalità e qualità dell’intero parco con nuove aree verdi di prati, e alberate», conclude l’assessora.

La riqualificazione

Prossimamente sarà firmato il contratto, e poi il parco verrà chiuso per i lavori. «La valorizzazione di quest'area si è resa necessaria anche per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Più volte, di concerto con le forze dell'ordine, sono stata sul punto di ordinarne la chiusura», rivela la sindaca, «perché era diventato un luogo poco sicuro soprattutto la sera. Ora finalmente diventerà un luogo di svago e cultura immerso nel verde, illuminato e attrezzato per essere adatto a bambini, famiglie e anziani».

