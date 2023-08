La rinascita del parco dopo l’incendio «Presto la riapertura» 

Si avvicina il momento della riapertura del parco di San Michele dopo il devastante incendio dello scorso 26 luglio che ha creato enormi danni sul costone occidentale e su una parte della pineta storica che si affaccia su via Cinquini.

I lavori di messa in sicurezza ordinati dal Comune procedono spediti e già nei prossimi giorni potrebbero esserci novità positive. L’impresa che ha in appalto la gestione del parco – dove ci sono anche delle colonie feline assistite dai volontari - sta terminando l’intervento di ripristino della staccionata danneggiata, installata a salvaguardia del percorso pedonale che porta dal secondo ingresso di via Cinquini sino al castello, indispensabile per la sicurezza delle persone che frequentano il parco.

Anche l’impianto idrico che approvvigiona gli uffici e il punto di ristoro è stato già rimesso in funzione ed è stato verificato il corretto funzionamento in pressione.

È inoltre in corso l’intervento di sostituzione dei punti di illuminazione danneggiati dalle fiamme e la verifica del corretto stato di tensione del sistema.Non appena terminati i lavori, si provvederà alla riapertura al pubblico del parco», fa sapere il Comune. I tempi? Nessuna certezza ma ormai dovrebbe essere solo questione di giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA