La rinascita del parco della Pace 

Nuovi giochi in arrivo, anche inclusivi. E in prospettiva c’è l’ampliamento degli spazi verdi, con un nuovo accesso, e la rinascita del vecchio chiosco chiuso e vandalizzato da anni che in futuro verrà convertito in bagni pubblici. Nuova vita per il parco della Pace di Selargius, il polmone verde fra via Campi Elisi e via Toscana dove da tempo scivoli e altalene erano transennati e off limits.

Lavori al via

I lavori per l’installazione dei nuovi giochi nel parco comunale nel quartiere di Terr’e forru sono iniziati il 15 maggio e dovranno terminare - così riporta il cartello all’ingresso - entro novanta giorni. Via i vecchi scivoli e le altalene che da mesi erano delimitate dalle transenne del Comune perché vecchi e rischiosi, sostituiti da un gioco multifunzionale inclusivo che consentirà l’utilizzo per tutti - compresi i bimbi in carrozzina o comunque con problemi motori - un’altalena a due posti e una con cestone, e un gioco di equilibrio. Tutta l’area sarà dotata anche di un pavimento antitrauma, compreso nell’appalto in corso finanziato dal Comune con poco più di 100mila euro.

«Anche il parco della Pace sarà più inclusivo», sottolineano il sindaco Gigi Concu e l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa, «un percorso iniziato durante la scorsa consiliatura a Su Planu e in centro città, e che stiamo proseguendo con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici accessibili a tutti i bambini, nessuno escluso».

Più grande

Prossimo step l’ampliamento del parco. Duecento metri quadrati in più che saranno ceduti dai privati dopo il via libera in Consiglio all’adozione definitiva della lottizzazione. «Questo ci consentirà non solo di allargare il perimetro dell’area verde di via Toscana, ma anche di realizzare un nuovo accesso da via Basilicata», spiega il sindaco. «Oltretutto andremo a completare il marciapiede di via Campi Elisi come richiesto in più occasioni dai residenti della zona».

Il chiosco

In programma c’è anche la rinascita del chiosco vandalizzato e rattoppato più volte. Un tempo ristorante e da anni monumento al degrado. «Verrà sistemato e destinato a punto di accoglienza per i bambini e le famiglie che frequentano le due aree verdi, dove poter bere una bibita e mangiare un gelato negli orari di apertura», dicono sindaco e assessore. «Stesso discorso vale per il vecchio chiosco del parco di via Parigi». L’intervento è inserito nel piano delle opere pubbliche per il prossimo anno, con circa 250mila euro del bilancio comunale dedicati. «Ovviamente ci saranno anche i bagni pubblici», assicurano. Servizi igienici che mancano da tempo nei parchi cittadini.Restyling in arrivo anche nei parchi di Su Planu grazie a un finanziamento regionale di 250mila euro: in questo caso verranno sistemati l’impianto di irrigazione e i percorsi pedonali.

