La rinascita del Parco del sole, prato verde e impianti rinnovati  

Nuova vita per il Parco del sole. Da qualche giorno gli operai della ditta Avr responsabile della manutenzione del verde pubblico in tutta la città, sono al lavoro nel giardino in via Turati per potare le palme e sistemare le siepi. Ma è solo l’inizio di un più ampio progetto di valorizzazione che riguarderà tutto il giardino.

È infatti previsto il rifacimento dell’impianto di irrigazione e la piantumazione del prato verde come già fatto nel parco Matteotti in via Marconi.L’obiettivo è far uscire lo spazio pubblico dalla situazione di degrado che lo attanaglia da anni, tra rifiuti gettati ovunque, rubinetti fuori uso da tempo e panchine distrutte e spostate dalla loro sede per creare salottini improvvisati. Il parco infatti, soprattutto la notte è in balia di gruppi di ragazzini che fanno terra bruciata e che si riuniscono soprattutto nella zona nascosta sotto l’ingresso della sede dell’Aias che si presenta in condizioni pessime tra muri imbrattati e rifiuti.Tanto che si susseguono le proteste dei parenti che portano i disabili per fare la fisioterapia.

Nel progetto di sistemazione del giardino c’è anche la cura delle aiuole prospicienti l’ingresso. Potature e interventi riguardano anche l’altro giardinetto davanti al poliambulatorio Asl. Per quanto riguarda invece il parco Matteotti, dopo i vari lavori, si attende adesso la riapertura dei bagni.

