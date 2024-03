La rinascita del museo delle ferrovie 

Sullo spiazzo verde ci sono alcuni vagoni arrugginiti, simbolo di una storia antica e di una Sardegna che non c’è più. Si trovano proprio all’ingresso del museo delle Ferrovie, ricavato all’interno della stazione dell’Arst, chiuso ormai dal 2013. Insieme ad alcuni reperti sono lasciati all’aperto e posso essere visitati da tutti: quando i cancelli della stazione sono aperti chiunque può entrare e vederli da vicino.

Il museo è pronto

I pezzi forti della collezione sono invece i mezzi storici situati all’interno del museo, dove l’Arst sta ultimando i lavori di riqualificazione per poterlo riaprire al pubblico quanto prima, completamente rinnovato. L’intenzione dell’azienda è infatti quella di renderlo accessibile ai visitatori già dalla tarda primavera. «I lavori principali sono conclusi», ha spiegato il direttore centrale dell’Arst Carlo Poledrini alcuni giorni fa, «l’intervento appena terminato riguardava la risoluzione di seri problemi strutturali della copertura e di altri elementi costruttivi per un importo di circa 650mila euro. Abbiamo tuttavia ritenuto necessario procedere con ulteriori interventi, seppur minori, che saranno realizzati nelle prossime settimane. Si tratta di lavori sui servizi (originariamente non compresi nell’appalto per carenza di risorse economiche), su impermeabilizzazioni e sulla predisposizione in sicurezza dei percorsi pedonali funzionali al rinnovato progetto espositivo. Contiamo di poter concludere per la fine di aprile o poco oltre».

Le novità

La riqualificazione comprende quindi anche un nuovo percorso espositivo che renderà la visita al museo un’esperienza più completa rispetto al passato e sarà destinato a diventare una delle attrattive più importanti della città. Ancora di più di quanto non lo fosse dal 1996 – quando fu inaugurato su iniziativa dell’Ente sardo industrie turistiche – al 2013, anno in cui chiuse. La parte interna del museo, interessata dai lavori, conserva oltre a parti di vecchi rotabili e altro materiale, anche le locomotive a vapore Winterthur 43 Goito del lontano 1893 e Reggiane FCS 402 risalenti al 1931, oltre ad alcune carrozze d’epoca - tra cui le Bauchiero del 1911 - utilizzate tra l’altro dai convogli storici del Trenino Verde.

All’esterno, nel giardino, oltre ad alcuni vagoni ci sono gli utensili e i macchinari impiegati nelle officine, anch’essi possono essere visti da chiunque durante gli orari di apertura della stazione dell’Arst. «Nella parte esterna non sono previsti lavori particolari», precisa Poledrini. Nel 2010 ci furono le prime infiltrazioni d'acqua, ma da negli ultimi anni fino alla chiusura nel 2013, si poteva visitare con gruppi organizzati. L’attesa per la riapertura del museo è tanta. Non solo a Monserrato.

